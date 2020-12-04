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Стали известны лауреаты Госпремии в области науки и технологий

03.12.2020 11071
Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присуждении Государственной премии РК 2020 года в области науки и техники имени аль-Фараби", передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
 
Государственную премию РК 2020 года в области науки и техники имени аль-Фараби решено присудить:
 
1) за работу на тему "Разработка жаропрочных сплавов и технологий нового поколения для производства и обработки деталей на их основе":
 
Исагулову Аристотелю Зейнуллиновичу - исполнительному директору некоммерческого акционерного общества "Карагандинский технический университет", доктору технических наук, профессору, академику Казахстанской национальной академии естественных наук;
 
Жетесовой Гульнаре Сантаевне - первому проректору некоммерческого акционерного общества "Карагандинский технический университет", доктору технических наук, профессору, академику Казахстанской национальной академии естественных наук;
 
Ибатову Марату Кенесовичу - исполняющему обязанности председателя правления - ректора некоммерческого акционерного общества "Карагандинский технический университет", доктору технических наук, профессору, академику Казахстанской национальной академии естественных наук, академику Национальной инженерной академии Республики Казахстан;
 
Квон Светлане Сергеевне - профессору кафедры "Нанотехнологии и металлургия" некоммерческого акционерного общества "Карагандинский технический университет", кандидату технических наук, профессору;
 
Куликову Виталию Юрьевичу - исполняющему обязанности заведующего кафедрой "Нанотехнологии и металлургия" некоммерческого акционерного общества "Карагандинский технический университет", кандидату технических наук, профессору;
 
Сулейменову Тулеутаю Скаковичу - ведущему научному сотруднику испытательной лаборатории инженерного профиля "Комплексное освоение ресурсов и минерального сырья" некоммерческого акционерного общества "Карагандинский технический университет", доктору политических наук;
 
2) за работу на тему "Разработка и внедрение инновационных клеточных технологий в клиническую медицину":
 
Байгенжину Абаю Кабатаевичу - председателю правления акционерного общества "Национальный научный медицинский центр", кандидату медицинских наук;
 
Аскарову Манарбеку Баповичу - руководителю Центра клеточных технологий и трансплантации акционерного общества "Национальный научный медицинский центр", доктору медицинских наук, профессору;
 
Жантурганову Максату Аскеровичу - исполнительному директору акционерного общества "Национальный научный медицинский центр", кандидату медицинских наук;
 
Кадыровой Енглик Абдыкаримовне - первому заместителю председателя правления акционерного общества "Национальный научный медицинский центр", кандидату медицинских наук;
 
Карибекову Темирлану Сибирьевичу - заместителю председателя правления по медицинской деятельности и науке акционерного общества "Национальный научный медицинский центр", доктору медицинских наук;
 
Купенову Булату Габбасовичу - исполнительному директору акционерного общества "Национальный научный медицинский центр", кандидату медицинских наук;
 
Сапарбаеву Самату Сагатовичу - проректору по стратегическому развитию, науке и международному сотрудничеству некоммерческого акционерного общества "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова", кандидату медицинских наук;
 
3) за цикл работ на тему "К теории нелокальных дифференциальных операторов":
 
Садыбекову Махмуду Абдысаметовичу - генеральному директору республиканского государственного предприятия "Институт математики и математического моделирования" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, члену-корреспонденту Национальной академии наук Республики Казахстан, доктору физико-математических наук, профессору;
 
Сурагану Дурвудхану - главному научному сотруднику республиканского государственного предприятия "Институт математики и математического моделирования" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, члену-корреспонденту Национальной академии наук Республики Казахстан, доктору философии (PhD), ассоциированному профессору.
 

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