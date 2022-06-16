Стало известно, каким будет состав Национального курултая

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Об этом говорится в тексте указа президента Касым-Жомарта Токаева "О создании Национального курултая", который сегодня был опубликован на Акорде.
В состав Национального курултая войдут:
1. Председатель, которым является президент Республики Казахстан
Обязанности:
Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Национального курултая; определяет место и время проведения заседаний, дает поручения заместителям председателя, членам и секретарю Национального курултая.
2. Заместитель председателя - государственный советник Республики Казахстан
Обязанности:
Зампредседателя утверждает повестку дня его заседаний и осуществляет иные полномочия по поручениям председателя.
3. Секретарь
Обязанности:
Привлекает в установленном порядке для осуществления отдельных видов работ экспертов, ученых и специалистов; обеспечивает организацию подготовки и проведения заседаний Национального курултая; осуществляет иные полномочия по поручениям председателя и заместителей председателя.
4. Другие члены
Состав Национального курултая формируется из числа известных государственных и общественных деятелей, представителей политических партий, неправительственного сектора, бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества и общественных советов областей, городов республиканского значения, столицы. Периодически состав Национального курултая будет обновляться путем проведения ротации его членов.
Члены Национального курултая вправе:
- вносить предложения по плану работы Национального курултая, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов рабочему органу Национального курултая;
- участвовать в подготовке материалов к заседаниям Национального курултая;
- принимать участие в обсуждении и разъяснении вопросов в обществе, рассматриваемых на заседании Национального курултая.
При этом члены Национального курултая не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
Напомним, первый Национальный курултай состоится 16 июня в новообразованной области Улытау.