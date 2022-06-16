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Стало известно, каким будет состав Национального курултая

15.06.2022, 13:46 13861
Стало известно, каким будет состав Национального курултая
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - В состав Национального курултая войдут председатель, два заместителя и другие участники, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом говорится в тексте указа президента Касым-Жомарта Токаева "О создании Национального курултая", который сегодня был опубликован на Акорде
 
В состав Национального курултая войдут: 

1. Председатель, которым является президент Республики Казахстан

Обязанности: 

Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Национального курултая; определяет место и время проведения заседаний, дает поручения заместителям председателя, членам и секретарю Национального курултая.

2. Заместитель председателя - государственный советник Республики Казахстан

Обязанности: 

Зампредседателя утверждает повестку дня его заседаний и осуществляет иные полномочия по поручениям председателя.

3. Секретарь

Обязанности:

Привлекает в установленном порядке для осуществления отдельных видов работ экспертов, ученых и специалистов; обеспечивает организацию подготовки и проведения заседаний Национального курултая; осуществляет иные полномочия по поручениям председателя и заместителей председателя.

4. Другие члены
 
Состав Национального курултая формируется из числа известных государственных и общественных деятелей, представителей политических партий, неправительственного сектора, бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества и общественных советов областей, городов республиканского значения, столицы. Периодически состав Национального курултая будет обновляться путем проведения ротации его членов.
 
Члены Национального курултая вправе:
 
  • вносить предложения по плану работы Национального курултая, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов рабочему органу Национального курултая;
  • участвовать в подготовке материалов к заседаниям Национального курултая;
  • принимать участие в обсуждении и разъяснении вопросов в обществе, рассматриваемых на заседании Национального курултая.

При этом члены Национального курултая не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

Напомним, первый Национальный курултай состоится 16 июня в новообразованной области Улытау. 
 

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Смаилов обсудил с главой Yildirim Holding запуск новых производств в Казахстане

15.06.2022, 20:51 6971
Смаилов обсудил с главой Yildirim Holding запуск новых производств в Казахстане
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с президентом и генеральным директором группы компаний Yildirim Holding Робертом Юкселем Йылдырымом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Руководитель компании проинформировал главу правительства о текущей деятельности в Казахстане и перспективах реализации новых проектов, сообщает пресс-служба премьер-министра. 
 
В настоящее время Yildirim Holding успешно работает в Актюбинской области по добыче хромовой руды и производству концентрата хрома, совместно с АО "Казгеология" ведет геологоразведку в Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях в рамках восполнения сырьевой базы.
 
Всего с 2013 года, по словам Йылдырыма, холдингом инвестировано в экономику Казахстана более 500 млн долларов.
 
В ходе встречи Алихан Смаилов отметил, что правительство РК приветствует намерение Yildirim Holding расширять инвестиции в нашу страну, учитывая, что компания входит в тройку крупнейших турецких инвесторов в Казахстане.
 
Премьер-министр подчеркнул важность инициированного холдингом проекта строительства завода по производству кальцинированной соды в Жамбылской области, в результате реализации которого Казахстан должен перейти от импорта к экспорту данного продукта в регионе.
 

Безусловно, этот проект станет прорывным в истории казахстанско-турецкого инвестиционного сотрудничества. Государство уже приступило к выполнению своих обязательств по обеспечению необходимой инфраструктурой. В этой связи ожидаем начала активной фазы строительно-монтажных работ для ввода завода в эксплуатацию до 2025 года", - сказал Алихан Смаилов. 

 
Со своей стороны Роберт Юксель Йылдырым поблагодарил казахстанских партнеров за оказываемую помощь в реализации проектов и подчеркнул готовность Yildirim Holding на расширение сотрудничества с нашей страной.
 

Мобильные общественные приемные выехали в Мангистаускую область и ЗКО

15.06.2022, 20:18 9121
Фото: AMANAT
АКТАУ. 15 ИЮНЯ - Продолжаются выезды мобильных общественных приемных AMANAT в регионы. Партийцы выехали в Мангистаускую и Западно-Казахстанскую области. Всего за день было охвачено 12 отдаленных населенных пунктов, на прием пришли свыше 160 граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На внеочередном, ХХІІ съезде AMANAT Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил перестроить партийную работу, отметив, что общественные приемные партии должны стать местами притяжения для граждан, которые могли бы приходить туда не только с жалобами, но и с конкретными идеями по развитию страны, сообщает пресс-служба партии.
 
Аманатовцы посетили 7 отдаленных населенных пунктов Мангистауской области: села Бостан, Онды, Тущыбек, Жынгылды, Даулет, Атамекен и Жетыбай.
 
Жителей села Бостан Каракиянского района волнуют вопросы ремонта внутрипоселковых дорог и обеспечения питьевой водой.
 

Не менее актуальной проблемой для нас является слабость тока, особенно в летний период. В домах, находящихся в ведении АО "МРЭК", снижается напряжение. Было бы неплохо, если бы разместили дополнительную комплектную трансформаторную подстанцию", - сказал житель села Нурлан Сагындыков.

 
Другой житель села Руслан Шамкелов обратил внимание на качество интернет-связи.
 

Очень сложно пользоваться интернетом, потому что скорость крайне низкая. Мы просим, чтобы "Казахтелеком" поставил опоры линии связи", - сказал он.

 
А в селе Онды Мангистауского района граждане подняли тему развития животноводства и субсидирования сельского хозяйства. А местный житель Тлек Нуртлеуов обратил внимание на проблему соседнего села Беки, где нет школы. К слову, вопрос находится на партийном контроле, а средства на разработку проектно-сметной документации уже выделены.
 
В этот же день мобильные бригады AMANAT провели прием жителей отдаленных населенных пунктов Западно-Казахстанской области. Партийцы побывали в селах Долинское, Жарсуат, Карауылтобе, Акбулак и Макарово.
 
В селе Жарсуат Бурлинского района жители просят найти водителя для кареты скорой помощи, решить проблему нехватки мест в детском саду и ремонта 7 км дороги от международной трассы Подстепное - Илек до поселка. Отдельно стоит вопрос перебоев с электроэнергией.
 

Почему мы должны зависеть от капризов погоды и гадать, ветром сорвет провода или не сорвет? Мы достаточно долго просим заменить линии электропередачи и опорные столбы. Потому что сейчас все делается 50 на 50, половину сделали, а половину забыли", - говорит житель Марат Садыков.

 
Как отметил заместитель заведующей республиканской общественной приемной партии AMANAT Азамат Биржанов, главная задача выездных мобильных групп - не ждать, когда люди придут с проблемой, а самим приехать к ним.
 

Мы уже охватили 14 регионов страны. Особое внимание мы уделяем отдаленным селам, которые не имеют возможности посетить областной либо районный филиал партии. Всего за 4 месяца мы организовали приемы для 4717 граждан в 578 селах", - сказал Азамат Биржанов. 

 
Стоит отметить, только с начала года в общественные приемные партии AMANAT обратилось более 65 тысяч человек. В основном жителей волнуют вопросы социального обеспечения - 30%, жилищно-коммунального хозяйства - 16% и обеспечения жильем и выделения земельных участков - 11%. Руководителями государственных органов и депутатами разных уровней проведено свыше 13 тысяч приемов, в ходе которых было принято 36 тысяч человек.
 

Минобороны РК принимает меры по привлекательности срочной службы

15.06.2022, 19:48 9751
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - В Министерстве обороны под председательством генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова состоялось межведомственное совещание по вопросам повышения престижа срочной воинской службы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В совещании приняли участие представители Службы государственной охраны, Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии, главной военной прокуратуры и других, заинтересованных министерств и ведомств республики, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Заместитель министра обороны отметил, что в реализацию задач, поставленных главой государства, разработано более 30 поправок в законодательные акты, предусматривающих предоставление льгот в образовательном секторе, дополнительных выплат и других привилегий для лиц, прошедших срочную воинскую службу.
 
Среди них - предоставление квоты для поступления в вузы молодым людям, прошедшим срочную воинскую службу и выпускникам военно-патриотических классов "Жас сарбаз".
 
Рассматривается возможность выделения для этих целей более 3000 грантов.
 
Кроме того, поправками предусматривается освобождение выпускника высшего учебного заведения, ранее проходившего срочную воинскую службу, от обязательной трехлетней отработки.
 
Вместе с тем планируется сократить количество граждан, получающих отсрочку от призыва на срочную воинскую службу, и ограничить возможности трудоустройства лиц, уклоняющихся от прохождения службы.
 

КНР возобновляет выдачу определенных категорий виз гражданам РК

15.06.2022, 19:19 11291
ПЕКИН. 15 ИЮНЯ - В результате переговоров, регулярно проводимых на разных уровнях с китайской стороной, достигнута договоренность о возобновлении выдачи виз КНР для ряда категорий граждан Казахстана в посольстве КНР в Нур-Султане и генеральном консульстве КНР в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает посольство Казахстана в Китае, визы могут получить следующие категории граждан:
 
  • Лица, имеющие официальное приглашение от центральных и государственных органов, провинциальных канцелярий иностранных дел и департаментов торговли, крупных предприятий или муниципальных народных правительств.
  • Лица, получившие рабочее разрешение, одобренное компетентными органами Китая. При этом при оформлении визы категории Z более не нужно подавать документы на получение письма-приглашения.
  • Члены семей казахстанцев, вернувшихся на работу в Китай (включая тех, кто уже находится в Китае), которые подают заявление на пребывание в Китае или посещение родственников, могут подать заявку на получение визы на основе документов, подтверждающих родство, без необходимости подавать документы на получение визового приглашения.
  • Иностранные члены семей граждан Китая и иностранцы, имеющие ПМЖ в Китае, могут подать заявление для воссоединения с семьей или посещения Китая на основании документов, подтверждающих родство.
 

Китайская сторона выразила готовность к тесному сотрудничеству по вопросу въезда студентов РК, обучающихся в Китае, для продолжения обучения в 2022-2023 академическом году. Достигнута договоренность выработать механизм по открытию "зеленого коридора" для казахстанских студентов при оформлении учебных виз", - добавили в посольстве.

 
Кроме того, от китайской стороны было получено согласие на возобновление приема документов для прохождения консульской легализации. 
 
Подробная информация об оформлении виз КНР, а также о легализации документов доступна на сайтах посольства и генконсульства КНР.
 

В Казахстане хотят сократить время работы ЦОНов

15.06.2022, 17:50 15471
В Казахстане хотят сократить время работы ЦОНов
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности подготовило приказ, которым вносятся изменения в график работы центров обслуживания населения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В соответствии с документом прием заявлений и выдача готовых результатов государственных услуг будет осуществляться через Государственную корпорацию с понедельника по пятницу включительно с 9.00 до 18.00 без перерыва.
 
Дежурные отделы обслуживания населения будут работать с понедельника по пятницу включительно с 9.00 до 20.00 и в субботу с 9.00 до 13.00, кроме праздничных и выходных дней.
 
В настоящее время ЦОНы работают с 9.00 до 20.00 без перерыва, кроме воскресенья и праздничных дней.
 
Изменение графика работы связано с сокращением численности сотрудников.
 
В МЦРИАП подчеркнули, что переход на рабочий график с 9.00 до 18.00 позволит перевести работников на односменный график работы, внедрить систему сдельной оплаты труда и, как результат, обеспечить высокую работоспособность работников.
 
Помимо этого, как считают в министерстве, сокращение рабочего графика и внедрение дежурных ЦОНов положительно сказывается на экономии бюджета за коммунальные услуги.
 
Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 июня.
 

КГД реализовал пилотный проект TAX FREE

15.06.2022, 17:23 15926
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Комитетом государственных доходов МФ РК для развития въездного туризма был реализован пилотный проект TAX FREE, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках пилота иностранным туристам будет компенсирована сумма НДС при вывозе за пределы территории ЕАЭС товаров на сумму не менее 20 МРП, купленных в РК, сообщает пресс-служба КГД. 
 
В пилотном проекте TAX FREE участвуют 24 субъекта торговой деятельности, представляющие 34 мировых бренда, на базе торгового дома Esentai Mall в Алматы. Для получения компенсации турист должен предъявить чек TAX FREE сотруднику таможенного поста. Сумма компенсации поступит после проставления отметки сотрудником таможенного поста при пересечении границы в Международном аэропорту Алматы.
 
С начала действия проекта компенсация суммы НДС иностранным гражданам составила 8,0 млн тенге за приобретенные товары на сумму 103 млн тенге. 
 
Учитывая ограничения, связанные с пандемией COVID-19, и их отрицательные последствия для развития туризма в стране и в мире, срок действия пилотного проекта TAX FREE решено продлить до 1 июля 2023 года. Также будет расширена география проведения пилотного проекта и увеличено количество стационарных торговых объектов в Алматы, Нур-Султане и Туркестане. 
 
Предлагается расширить пилот следующим образом:
 
  • в Алматы: ТРЦ "Esentai Mall", ТРЦ "Мега", ТРЦ "Достык Плаза", ТРЦ "Forum", магазин часов Rolex Boutique Almaty, магазин часов Premier Group, магазин Tiffany, магазин Cartier; 
  • в Нур-Султане: ТРЦ "Talan Gallery", ТРЦ "Керуен", ТРЦ "Хан Шатыр", ТРЦ "Мега Silk Way"; 
  • в Туркестане: ТРЦ "Karavansaray Turkistan".
 
В настоящее время проект нормативного правового акта прошел все необходимые процедуры и находится на согласовании в Министерстве юстиции РК.
 

Мы проходим между Сциллой и Харибдой - Токаев о санкциях

15.06.2022, 15:36 19641
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств, все договоры остаются в силе, подчеркнул президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя вопрос о реакции Казахстана на введенные против России санкции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Все договоренности, связанные с экономическим сотрудничеством между нашими странами, остаются в силе. Мы будем продолжать работать. Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств, это было бы неправильно и неоправданно с точки зрения перспективы", - заявил глава Казахстана.


Он выразил уверенность, что Россия справится с нынешними трудностями, поскольку опыт прошлого показывает: она очень хорошо действует именно в экстремальных ситуациях.

Но санкции есть санкции. Мы не должны их нарушать. Тем более мы получаем уведомления о том, что, если будут нарушения, последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада. Идет очень сложная, деликатная работа, которую я мог бы назвать прохождением между Сциллой и Харибдой", - объяснил президент.

 

Токаев опроверг слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС и ОДКБ

15.06.2022, 15:09 20401
Токаев опроверг слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС и ОДКБ
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Россия 24" опроверг слухи о том, что Казахстан собирается выйти из ЕАЭС и ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстан привержен своей деятельности в этих интеграционных объединениях. Все разговоры о том, что Казахстан якобы охладел и тем более собирается выйти из ЕАЭС, из ОДКБ, абсолютно не соответствуют истине", - заявил президент РК.

 
По его мнению, эти организации, интеграционные объединения развиваются совершенно поступательно, нормально. 
 
Также глава государства прокомментировал оказанную организацией помощь во время январских событий.
 

Впервые за 30 лет ОДКБ каким-то образом проявила себя, направив ограниченный контингент в Казахстан. Причем, подчеркиваю, не Россия, а ОДКБ. В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждая, что Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, можно сказать, далекие от реальности. Именно ОДКБ, где Казахстан является активным участником", - подчеркнул он.

 

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