Стало известно, когда правительство начнет возмещать ущерб пострадавшим предпринимателям

НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - Правительственная комиссия по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах, утвердила механизм возмещения ущерба представителям МСБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ущерб будет возмещен по недвижимому, движимому имуществу, а также по украденным товарно-материальным ценностям, сообщает пресс-служба главы правительства.

Возмещение по поврежденному недвижимому имуществу будет осуществляться на основании подтвержденной сметной документации.

По поврежденному или уничтоженному движимому имуществу и товарно-материальным ценностям возмещение будет произведено согласно оценке, подготовленной оценочными и аудиторскими компаниями, определяемыми акиматом и/или Фондом поддержки пострадавшему бизнесу "Сила в единстве".

Сумма возмещения по похищенным товарно-материальным ценностям будет определяться на основании подтверждающих документов, а в случае их отсутствия - в виде среднемесячного оборота субъекта предпринимательства за 2021 год.

Для возмещения стоимости утраченного или поврежденного имущества необходимо подать соответствующую заявку на платформе "InfoKazakhstan.kz".

Оценку ущерба и определение размера возмещаемой стоимости проведут региональные комиссии по определению имущественного вреда и комиссии по рассмотрению заявок Фонда "Сила в единстве".

Заявления предпринимателей будут рассмотрены в течение 5 календарных дней, в случае одобрения, соответствующие средства будут перечислены заявителю.

Выплаты предпринимателям планируется начать в феврале текущего года.

Механизм возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года.