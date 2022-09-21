Столичным налогоплательщикам не нужно проходить перерегистрацию в связи с изменением названия

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АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Переименование столицы не приведет к изменениям в регистрационных данных налогоплательщиков, им не нужно проходить перерегистрацию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Изменение названия столицы с города Нур-Султана в город Астану не повлечет внесения изменений в регистрационные документы налогоплательщиков: индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, и юридических лиц-нерезидентов. Документы с прежним названием столицы будут также действительны и применяться при получении государственных услуг", - сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
Банковские реквизиты для зачисления налогов и платежей в бюджет (БИН, коды органов государственных доходов, ИИК, БИК Комитета казначейства, КБК, КНП) также остаются прежними.
В комитете добавили, что изменятся только наименования органов государственных доходов.
Так, департамент государственных доходов по городу Нур-Султану изменится на департамент государственных доходов по городу Астане, соответственно изменятся наименования районных управлений.
Изменение названий ДГД и УГД никак не повлияет на процедуру оплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Поскольку при заполнении реквизитов в платежных документах нет необходимости вручную набирать наименование", - подчеркнули в ведомстве.
При оплате налогов через мобильные приложения банков до перерегистрации ДГД и УГД граждане при совершении оплаты могут выбрать из списка старое наименование.
Реквизиты текущих счетов для оплаты налогов и платежей в бюджет размещены на официальном сайте КГД МФ РК по ссылке.