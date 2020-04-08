Страна полностью обеспечена социально значимыми товарами - Токаев

Нур-Султан. 7 апреля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил транспортно-логистический центр, передает Kazakhstan Today.

В ходе посещения транспортно-логистического центра "Continental Logistics" ознакомился с состоянием снабжения продовольствием столицы и регионов. Страна полностью обеспечена социально значимыми товарами. Формируется госрезерв на сумму 14,8 млрд тенге", - написал в Twitter Токаев.

В ходе посещения центра он осмотрел склад, где хранятся более 6 тысяч тонн продовольственных товаров. В целом на территории города Нур-Султана работают 7 логистических комплексов общей площадью 222 тысяч квадратных метров и 7 овощехранилищ, рассчитанных на 37 тысяч тонн продукции, сообщили в пресс-службе Акорды.

Президент был проинформирован об обеспечении продовольствием столицы и регионов Казахстана. О принимаемых мерах по регулированию цен на социально значимые продовольственные товары доложил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров рассказал о поставках овощной продукцией, пшеницы и муки. О ситуации в столице отчитался аким Алтай Кульгинов.

Глава государства поручил правительству совместно с акимами областей и городов не допустить роста цен на продовольственные товары, пресекать факты спекуляции, а также пополнить стабилизационные фонды.

Это очень важная работа. Обеспечение населения продовольствием – наша главная задача. И в этом направлении необходимо проводить серьезную работу", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что в настоящее время особого внимания требует налаживание бесперебойных поставок продуктов в условиях чрезвычайного положения.

Глава государства заявил, что в знак солидарности с государствами Центральной Азии Казахстан готов предоставить им соответствующую гуманитарную помощь в случае обращения их правительств.

Что касается соседних центральноазиатских государств, то мы готовы оказать гуманитарную помощь. Казахстан является лидером в регионе, и это обязывает нас помогать странам, которые нуждаются в этом в данный период", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

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