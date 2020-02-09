Строительства международного аэропорта в Туркестане планируют завершить в 2020 году

Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - В 2020 году планируется завершение строительства международного аэропорта в Туркестане, сообщили на коллегии по вопросам развития гражданской авиации Казахстана под председательством министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Бейбута Атамкулова, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане практически завершена модернизация инфраструктуры воздушного транспорта - проведена реконструкция 16 взлетно-посадочных полос (ВПП) и 13 терминалов аэропортов Казахстана. В октябре 2019 года завершена реконструкция ВПП аэропорта города Костанай. В 2020 году планируется завершение строительства международного аэропорта в городе Туркестан и пассажирского терминала в аэропорту Шымкента. В рамках госпрограммы для стимулирования внутреннего туризма в текущем году планируется начать реконструкцию ВПП аэропортов Ушарал и Урджар", - сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации МИИР РК.

В Казахстане в сфере гражданской авиации динамика основных показателей демонстрирует стабильный рост. По итогам 2019 года перевезено более 8,6 млн пассажиров, что на 9% больше аналогичного показателя 2018 года (7,9 млн). Количество обслуженных пассажиров в аэропортах республики составило 17,7 млн человек, что на 12% больше чем в 2018 году (15,8 млн человек). За последние 7 лет в 45 раз увеличился транзитный пассажиропоток. По итогам прошлого года этот показатель вырос до 1 млн транзитных пассажиров. Количество транзитных авиаперелетов выросло на 4%.

В 2019 году казахстанскими авиакомпаниями, осуществляющими регулярные пассажирские перевозки в целях обновления и расширения парка воздушных судов приобретено 12 воздушных судов, из них: АО "Эйр Астана" - 2 Embraer 190 Е2 и 1 Airbus А321, АО "QAZAQ AIR" - 2 ВС Bombardier Q400, АО "СКАТ" - 1 Boeing 737-3К2, АО "Авиакомпания "Жетысу" - 2 ВС и АО "Жезказган Эйр" - 2 ВС малой авиации типа Л-410 и другие.

В стране работают 60 авиакомпаний. 9 казахстанских авиакомпаний имеют допуск на полеты в страны Европейского союза. В настоящее время, на внутреннем рынке полеты по 52 маршрутам выполняют 7 казахстанских авиакомпаний.

Казахстан на сегодня имеет авиасообщение с 26 иностранными государствами по 99 международным маршрутам (это 430 рейсов в неделю 26 иностранными и 3 казахстанскими авиакомпаниями). С начала 2019 года казахстанскими и иностранными авиакомпаниями открылись 12 международных авиарейсов.

В рамках "открытого неба", внедренного с 1 ноября 2019 года по поручению главы государства планируется открытие 14 новых международных авиамаршрутов Qatar Airways: Доха - Нур-Султан и Доха - Алматы, LOT: Алматы - Варшава, Salam Air: Алматы - Маскат; Белавиа: Актау - Минск, Jazeera Airways: из Кувейт в РК, Air Asia X: Куала-Лумпур - Алматы - Лондон; Israir: Тель-Авив - Алматы, Air Astana: Алматы - Париж и Алматы - Мумбаи; SCAT: Шымкент - Джидда, Шымкент - Медина, Нур-Султан - Дели), а также увеличится количество выполняемых рейсов по 2 маршрутам: Варшава - Нур-Султан (LOT) и Минск - Алматы (Белавиа) до 7 раз в неделю).

В качестве одной из основных мер по снижению стоимости авиабилетов и повышению конкуренции между авиаперевозчиками, 1 мая 2019 года был запущен первый отечественный низкобюджетный перевозчик "Fly Arystan". По итогам 2019 года продано свыше 870 тыс. билетов, порядка 47% из которых ниже 10 тыс. тенге.

Министром была отмечена необходимость повышения качества обслуживания пассажиров в отечественных аэропортах и улучшения мягкой инфраструктуры.

В целом по итогам совещания был дан ряд поручений, контроль за исполнением которых будет осуществлять вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Берик Камалиев.

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