Строительство аэропорта в Туркестане завершат в этом году

Туркестан. 23 января. Kazakhstan Today - В этом году планируют сдать в эксплуатацию международный аэропорт в Туркестане, передает Kazakhstan Today.

Аэропорт будет занимать общую площадь 900 гектаров. Планируется построить терминал, взлетно-посадочную полосу и другие объекты. Ожидается, что международный аэропорт будет сдан в эксплуатацию к концу 2020 года.

"Международный аэропорт, расположенный в 16 километрах от города Туркестана, в поселке Шага, строит турецкая компания "YDA Group". В настоящее время на строительной площадке Туркестанского международного аэропорта работают 302 строителя-инвестора и 102 специальных транспортных средства. Сегодня фундамент терминала аэропорта находится в стадии завершения и закладывается первый слой смеси песка и гравия, необходимый для взлетно-посадочной полосы. Работы на руле и перроне также завершены", - сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

По словам генерального директора "YDA Group" Арслана Хусейна, международный аэропорт Туркестана построен с использованием современных строительных технологий и международных стандартов. Терминал может обслуживать около 3 миллионов пассажиров в год.

Стоит отметить, что общая протяженность дороги до строящегося международного аэропорта Туркестан составляет 16,3 километра. Аэропорт должен быть полностью завершен к сентябрю 2020 года.

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