Студентам столичного колледжа показали фильм о последствиях вступления в ряды приверженцев деструктивных течений

Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - Студентам столичного Колледжа транспорта и коммуникаций показали фильм о последствиях вступления в ряды приверженцев деструктивных течений, передает Kazakhstan Today.





В учебном заведении прошла лекция по воспитанию антитеррористического сознания и выработке иммунитета к религиозному экстремизму среди молодежи. Лекцию прочитала начальник отдела по связи с религиозными объединениями и государственными органами Центра исследования проблем религии акимата Астаны Гульмира Серикбаева.

В своем выступлении она отметила, что терроризм в настоящее время является проблемой не только государственного, но и мирового масштаба. Серикбаева затронула и проблемы национализма, религиозного экстремизма, террористических проявлений, расовой нетерпимости и деятельность молодежных неформальных группировок.

Основной подход заключается в предупреждении преступлений террористической направленности, методом которого является проведение профилактической работы среди населения по привитию антитеррористических социальных установок", - отметили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

В ходе лекции учащимся колледжа показали короткометражный фильм о предупреждении и последствиях вступления в ряды последователей деструктивных религиозных течений. Студенты, в свою очередь, задали вопросы, на которые получили компетентные ответы.

Молодых людей также проинформировали, что в Казахстане работает горячая линия 2288, предназначенная для консультирования лиц, пострадавших от деятельности псевдорелигиозных организаций и радикальных течений.

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