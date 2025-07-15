Суд отказал экс-главе нацкомпании "Астана ЭКСПО - 2017" в УДО

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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшему руководителю национальной компании "Астана ЭКСПО - 2017" Талгату Ермегияеву не удалось добиться условно-досрочного освобождения - соответствующее решение принял Алматинский областной суд, сообщили в пресс-службе ведомства.





Осужденный, отбывший две трети срока наказания, подал прошение об УДО. Однако суд счел недостаточными основания для удовлетворения ходатайства.





Напомним, в июне 2016 года Ермегияев был признан виновным в коррупционных преступлениях и приговорен к 14 годам тюремного заключения. Кроме того, суд обязал его возместить ущерб на сумму 5,9 миллиарда тенге в пользу национальной компании.





Следствие установило, что, занимая пост главы "Астана ЭКСПО - 2017", Ермегияев получил взятку в размере 780 миллионов тенге. Помимо этого, его признали виновным в хищении вверенного имущества на сумму свыше 10 миллиардов тенге.





Для справки: с 2014 по март 2017 года на строительство инфраструктуры ЭКСПО в столице Казахстана из государственного бюджета было выделено более 543 миллиардов тенге, что эквивалентно приблизительно 2 миллиардам долларов по курсу тех лет. Впоследствии, в 2018 году, на реконструкционные работы выставочного комплекса дополнительно направили 13 миллиардов тенге.