13.02.2023, 19:12 21176
Сулейменова доложила Токаеву о гидрометеорологической ситуации в стране
Фото: пресс-служба Акорды
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова представила информацию о гидрометеорологической ситуации в стране и подготовке к паводковому периоду, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву сообщили о мерах по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в паводковый период. В этих целях ведомством в ближайшее время запланированы выездные проверки в области Абай и Восточно-Казахстанскую.
Всего на территории республики насчитывается 1806 подпорных гидротехнических сооружений. На начало этого года обследовано 1322 объекта, 471 из них требует ремонта и модернизации.
Президент заслушал отчет об усилении борьбы с браконьерством и незаконной вырубкой лесов. На сегодняшний день министерством прорабатывается вопрос развития лесоводства для реализации задач, поставленных главой государства.
Касым-Жомарт Токаев указал на важность совместной работы центральных и местных исполнительных органов по подготовке к весеннему половодью. Он также отметил необходимость завершения паспортизации и инвентаризации всех гидротехнических сооружений до конца текущего года.
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14.02.2023, 08:48 2981
В Казахстане выработаны правовые механизмы для легализации автомобилей-конструкторов
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о легализации иностранных автомобилей.
По итогам первых 20 дней легализации в Казахстане произведена первичная регистрация около 27 тысяч транспортных средств. Еще свыше 65 тысяч единиц автотранспорта прошли предварительную проверку и направлены для прохождения сверки номерных агрегатов и дальнейшей регистрации", - сообщает Polisia.kz.
Как отметили в МВД, также анализируются проблемные вопросы, возникающие в процессе легализации автомобилей, с целью выработки дальнейших мер по их решению. В частности, в процессе легализации установлены автомобили в большинстве своем с правосторонним расположением органов управления, которые были ввезены на территорию страны под видом запасных частей и в дальнейшем реализованы гражданам Казахстана.
По указанным автомобилям Министерством внутренних дел совместно с государственными органами выработаны правовые механизмы их первичной регистрации в Республике Казахстан, сейчас ведется работа по их юридическому оформлению", - уточнили в ведомстве.
Напомним, в Казахстане с 23 января 2023 года проводится легализация иностранных автомобилей. Процесс продлится до 1 июля 2023 года.
13.02.2023, 20:43 18001
В Казахстане будут штрафовать не сообщивших о брошенных младенцах медиков
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - МВД РК разработало проект закона "О внесении дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми".
В кодекс вносится новая статья: "Несообщение должностными лицами государственных медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о факте оставления новорожденного". За подобные нарушение в первый раз предусмотрено наказание в виде предупреждения. За повторное нарушение в течение года - штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге). Также в соответствии с поправками подобные дела рассматривает уполномоченный орган в области защиты прав ребенка. Этот же орган налагает административные взыскания.
Помимо этого, поправки в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия торговле людьми предусматривают, что должностные лица медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение трех рабочих дней со дня оставления новорожденного обязаны сообщить об этом в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, и прокуратуру соответствующей административно-территориальной единицы.
Местный исполнительный орган в течение месяца со дня поступления сведений должен обеспечить устройство ребенка на учет Республиканского банка. При невозможности передать детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам РК на усыновление, под опеку или попечительство, в приемную семью, на воспитание в семью патронатным воспитателям по истечении 6-месячного срока со дня постановки на первичный учет Республиканского банка данных сведения о ребенке переводятся на централизованный учет детей-сирот.
Поправки разработаны в дополнение к проекту закона "О противодействии торговле людьми в РК". Закон распространяется на граждан РК, кандасов, а также постоянно проживающих либо временно пребывающих на территории Казахстана иностранцев и лиц без гражданства, выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми на территории республики.
Задачами закона являются:
- организация и координация деятельности единой системы противодействия торговле людьми и преступлениям, связанным с торговлей людьми, на территории РК;
- обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов жертв торговли людьми, предоставление помощи жертвам торговли людьми и обеспечение их безопасности и конфиденциальности частной жизни;
- предупреждение преступлений, связанных с торговлей людьми;
- укрепление взаимодействия субъектов противодействия торговле людьми;
- создание организационно-правовых основ международного сотрудничества по противодействию торговле людьми и выполнению им своих международных обязательств.
Ознакомиться с полным текстом документа можно на сайте "Открытые НПА" до 3 марта.
В декабре 2022 года депутат мажилиса Константин Авершин озвучил ряд предложений для предотвращения противоправных действий, влекущих случаи незаконного усыновления/передачи детей третьим лицам, в том числе гражданами иностранных государств.
«Торговля детьми является проблемой многих стран, и Казахстан, к сожалению, не исключение. Шесть лет назад прогремели несколько судебных дел о торговле детьми, самыми громкими из которых были судебные процессы в Алматы и Шымкенте. И хотя в 2019 году в Казахстане ужесточили наказание за торговлю людьми, увеличив нижние пределы наказания, а также исключив возможность примирения сторон по таким делам, ситуация если и улучшилось, то ненамного. Даже угроза сурового наказания не останавливает торговцев "живым товаром", - сказал Авершин, озвучивая депутатский запрос.
13.02.2023, 19:27 20571
В Актобе появится новая воинская часть МЧС
В целом ряды МЧС пополнятся на 1613 человек
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК приняло постановление "О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан".
Согласно документу, новая воинская часть МЧС создается в Казахстане. Местом ее дислокации станет Актобе. Штат новой части - 880 человек", - сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов на своей странице в Facebook.
Всего по стране таких воинских частей МЧС три: в Восточно-Казахстанской области, Алматинской и Карагандинской. Западный регион не был охвачен масштабным спасательным формированием.
Кроме того, увеличивается штатная численность служб МЧС: пожарные подразделения - на 380 человек, спасательные станции - на 220, Центр медицины катастроф - на 94, "Казселезащита" - на 39. В целом ряды МЧС пополнятся на 1613 человек.
Все эти меры повысят уровень оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, эффективность проведения аварийно-спасательных работ, пожарную безопасность страны, оказание экстренной медицинской помощи, а также полноценное функционирование воинских частей гражданской обороны и селезащитных сооружений", - добавил Алихан Смаилов.
Он добавил, что правительство продолжит работу в этом направлении.
Мы и дальше будем принимать меры по материально-техническому оснащению наших экстренных служб, улучшению оплаты труда спасателей. Ситуация в мире показывает, что безопасность людей - превыше всего!" - написал премьер-министр РК.
13.02.2023, 14:24 28941
В отношении "Яндекс.Такси" составлен административный протокол
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по защите и развитию конкуренции составило административный протокол в отношении перевозчика "Яндекс.Такси" за отказ предоставить необходимую информацию для расследования.
Ранее агрегатор обжаловал приказ антимонопольного органа о начале расследования. Однако суд первой инстанции постановил, что действия АЗРК законны и обоснованны.
При таких обстоятельствах иск "Яндекс.Такси" в части признания незаконными действий антимонопольного органа подлежит отказу в удовлетворении, поскольку в суде не установлены какие-либо незаконные действия со стороны ответчика", - говорится в постановлении суда.
Суд принял решение отменить часть проверяемого периода в связи с отсутствием анализа товарного рынка за 2022 год.
В настоящее время АЗРК проводит анализ товарного рынка за этот период.
Однако "Яндекс.Такси" вновь уклоняется от исполнения законных требований уполномоченного органа и не предоставляет необходимую информацию, что свидетельствует об умышленном затягивании антимонопольного разбирательства со стороны агрегатора. В этой связи в отношении "Яндекс.Такси" составлен протокол об административном правонарушении", - заявили в агентстве.
В агентстве напомнили, что в прошлом году был проведен анализ товарного рынка информационно-диспетчерских служб такси за период 2020-2021 годы.
По результатам анализа доля рынка "Яндекс.Такси" по Алматы составила в 2020 году 83,78%, в 2021 году - 84,34%. В Астане компания также лидировала, в 2020 году занимая 60,7% от общей доли рынка, а в 2021 году - 67,3%.
При этом в АЗРК подчеркнули, что "Яндекс.Такси" препятствовало проведению анализа и отказывалось предоставлять информацию о деятельности сервиса, что подтвердилось по результатам судебных разбирательств.
По результатам анализа установлено, что положение, занимаемое "Яндекс.Такси" демонстрирует стабильный рост на протяжении 2 и более лет, что позволяет контролировать и оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара на рынке. В этой связи по многочисленным жалобам водителей и потребителей сервиса в отношении "Яндекс.Такси" было начато антимонопольное расследование по признакам установления монопольно высоких цен", - подчеркнули в агентстве.
Там отметили, что комиссия "Яндекс.Такси" является самой высокой на рынке и начинается от 17% с учетом НДС. Помимо "Яндекс.Такси" комиссию от 4% с водителей взимают таксопарки-партнеры.
Данные обстоятельства приводят к общему удорожанию стоимости услуг такси и возлагают чрезмерную нагрузку на водителей сервиса", - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что агентство продолжит расследование в отношении "Яндекс.Такси".
13.02.2023, 11:03 36081
Ахметова Акерке покинула пост вице-министра юстиции
Должность вице-министра юстиции Ахметова занимала с сентября 2019 года
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Ахметова Акерке освобождена от должности вице-министра юстиции РК в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба правительства.
Акерке Ахметова родилась в 1975 году. Окончила Кокшетауский педагогический институт имени Ш. Уалиханова, Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, Кокшетауский университет, Академию государственного управления при президенте РК, Университет Sheffield, Великобритания (по программе "Болашак").
Трудовую деятельность начала в 1991 году. В разные годы работала в коммерческом секторе.
С 2000 года работает в структуре Министерства юстиции РК. Занимала должности главного специалиста, начальника отдела экспертизы проектов международных договоров, заместителя директора департамента.
В 2015-2017 годы - директор департамента международного права и сотрудничества Министерства юстиции РК.
С марта 2018 года по сентябрь 2019 года занимала должность директора департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции РК.
С сентября 2019 года - вице-министр юстиции РК.
11.02.2023, 11:41 104136
До 30% планируют увеличить долю молодых предпринимателей в Казахстане
Одной из основных новелл является внедрение индекса развития молодежи, который позволит оценивать эффективность акиматов по работе с молодежью и решению их проблем
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Проекты концепций молодежной политики и развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования рассмотрены на совещании в правительстве.
Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали сообщил, что проект Концепции молодежной политики включает 6 направлений, 10 целевых индикаторов и 72 мероприятия. Одной из основных новелл является внедрение Индекса развития молодежи, который позволит оценивать эффективность акиматов по работе с молодежью и решению их проблем.
Мы нацелены к 2029 году повысить уровень информированности молодежи о мерах господдержки до 90%, вовлеченности в волонтерские, благотворительные и экологические инициативы до 32%", - уточнил Кыдырали.
Проект Концепции также предусматривает увеличение доли молодых предпринимателей - до 30%, трудоустроенных молодых людей из числа обратившихся в центры занятости населения - до 61%.
К 2029 году планируется обеспечить занятостью 2,3 млн молодых людей, из них 1 млн - сельских жителей. В то же время цифровой грамотности будут обучены 1,5 млн молодых казахстанцев, проживающих в сельской местности, рассказали в правительстве.
Министр просвещения Гани Бейсембаев, представляя проект Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования на 2023-2029 годы, отметил, что ее реализация позволит обеспечить доступ детей от 2 до 6 лет к качественному дошкольному образованию и будет способствовать повышению качества школьного образования.
Будут приняты меры по созданию комфортной и безопасной образовательной среды путем ликвидации трехсменных и аварийных школ, дефицита ученических мест. Для решения вопроса будет введено 1,5 млн новых ученических мест. Ожидается полное оснащение школ системами безопасности. К 2026 году будут модернизированы 5 тыс. школ в селах, малых городах и районных центрах.
Важное внимание уделено созданию условий для развития творческой, интеллектуальной и физически развитой личности, а также обеспечению качественного оздоровления и отдыха детей.
В системе технического и профессионального образования акцентировано внимание на получении казахстанской молодежью бесплатного обучения в колледжах по востребованным специальностям.
Напомним, В РК разработали концепцию государственной молодежной политики до 2027 года. Данная концепция является документом, определяющим процессы, направленные на создание благоприятных условий для самореализации молодежи в свете новых вызовов суверенного Казахстана, а также определяет основные задачи и приоритеты в сфере социальной и экономической интеграции молодых людей в общество".
10.02.2023, 19:32 128181
Глава МВД представил проект концепции по обеспечению общественной безопасности
Концепция будет учитывать реальные запросы общества, что соответствует принципу "слышащего государства"
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Проект концепции по обеспечению общественной безопасности в партнерстве с гражданским обществом на 2024-2028 годы рассмотрен на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов, представляя проект концепции, отметил три стратегических направления: повышение уровня защищенности жизни, здоровья и имущества граждан; создание эффективной системы профилактики правонарушений; трансформацию полиции в современную эффективную организацию по обеспечению безопасности.
Он подчеркнул, что главной особенностью концепции является изменение подходов к ее разработке. В разработку концепции с первого этапа активно вовлекается общественность, НПО, независимые эксперты, международные организации, научное сообщество, а также заинтересованные госорганы. Таким образом, концепция будет учитывать реальные запросы общества, что соответствует принципу "слышащего государства".
В связи с ростом обращений по вопросам семейно-бытового насилия, проект концепции предполагает внесение таких законодательных изменений: переход от заявительной к выявительной форме реагирования и усиление ответственности за бытовое насилие.
Изменения коснутся и профилактики наркомании, включая внедрение системы раннего выявления фактов потребления наркотиков, предупреждения преступлений против собственности, которые занимают 90% всех правонарушений, противодействия интернет-мошенничеству и другие сферы.
Предлагается провести ревизию всех нормативно-правовых актов, систематизировать законодательство по профилактике преступлений и предусмотреть механизм партнерства с экспертами, НПО, учеными.
Участники совещания в целом одобрили проект концепции. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил МВД обеспечить разработку документа с общественностью и внести в Аппарат правительства.
10.02.2023, 18:20 127516
Акимы нескольких областей Казахстана отчитались перед президентом
Главе государства были представлены отчеты об итогах социально-экономического развития регионов за 2022 год
Фото: Акорда
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акимов Мангистауской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, сообщает Акорда.
Главе государства были представлены отчеты об итогах социально-экономического развития регионов за 2022 год и планы на предстоящий период.
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев сообщил президенту, что в 2022 году в регионе было реализовано 15 инвестиционных проектов стоимостью 25 млрд тенге. В результате объем привлеченных инвестиций увеличился на 15,8% и составил 762 млрд тенге. Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с прошлым годом выросло на 33,3% и составило 75,3 тысячи. Объем оказанных услуг в сфере туризма вырос в 1,6 раза. Регион посетила 231 тысяча казахстанских и зарубежных туристов.
Также президента проинформировали о реализации его поручения по обеспечению жителей питьевой водой. В частности, в прошлом году 12 сельских населенных пунктов были обеспечены централизованным водоснабжением. Для поэтапного решения дефицита питьевой воды продолжается реализация 9 проектов с общей мощностью опреснения 286 тысяч кубометров, рассчитанных до 2025 года.
Главе государства также было доложено о работе по улучшению сферы жилищно-коммунального хозяйства, модернизации инженерной инфраструктуры Актау, реконструкции Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК).
Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды сообщил Касым-Жомарту Токаеву, что в прошлом году валовый региональный продукт достиг 3 трлн тенге, при этом объем продукции агропромышленного комплекса составил рекордную сумму - 1 трлн тенге. В отрасль привлечено 75 млрд тенге инвестиций. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло до 184 579.
Главе государства было доложено, что питьевой водой обеспечены семь населенных пунктов, в которых отсутствовали водопроводы. В этом году планируется провести водопроводы и обновить изношенные системы водоснабжения в 25 населенных пунктах. В 56 населенных пунктов будет проведен газ, еще в 47 селах будут обновлены электросети.
Аким доложил, что в прошлом году были построены 54 школы, 21 из которых уже сдана в эксплуатацию. В этом году планируется сдать дополнительно 20 школ. В рамках национального проекта "Комфортная школа" в регионе одобрено строительство 63 учебных заведений. Кроме того, будет построено 49 медицинских объектов в сельской местности.
Президенту был представлен отчет о работе по предупреждению подтоплений в населенных пунктах, расположенных вдоль Сырдарьи. За счет проведения профилактических работ была исключена опасность подтопления 43 населенных пунктов в пяти районах. Из-за проливных дождей в отдельные дворы в ряде районов поступила вода, около 200 человек были эвакуированы в безопасные места. Сейчас ситуация стабилизировалась, и жители вернулись в свои дома. Специальная комиссия определяет объем нанесенного ущерба.
Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров проинформировал президента о развитии сельского хозяйства и реализации инвестиционных проектов в регионе.
По информации акима области, в сельском хозяйстве и промышленности будет реализовано 62 инвестпроекта на сумму 160 млрд тенге. В регион также планируют привлечь 430 млрд тенге инвестиций, половина из которых будет направлена в сельское хозяйство.
Главе государства также рассказали о подготовке к весенне-полевым работам. На текущий момент засыпано 489 тысячи тонн семян, будет внесено 180 тысяч тонн минеральных удобрений. Кроме того, в текущем году акционеры направят 6 млрд тенге на строительство новой дымовой трубы и капитальный ремонт котлоагрегатов ТЭЦ-2. Планируется ремонт и реконструкция 7,2 километров тепловых сетей на 1,1 млрд тенге.
Аким сообщил, что в Северном Казахстане будет отремонтировано 650 километров дорог, построено 300 тысяч квадратных метров жилья. Улучшено водоснабжение в 22 селах, где проживают более 16 тысячи человек.
Отдельно была представлена информация о строительстве школ и медицинских учреждений в рамках нацпроектов "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения".
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев доложил главе государства о состоянии дел в жилищно-коммунальной и социальной сферах, привлечении инвестиций, динамике промышленного и сельхозпроизводства.
Как сообщил аким, в реализации находятся 53 крупных проекта, будет создано 12 тысяч рабочих мест. В регионе растет число действующих субъектов малого и среднего бизнеса. В планах местных органов - профинансировать 5,5 тысячи проектов на 18 млрд тенге и создать 5,8 тысячи рабочих мест. Кроме того, в прошлом году было введено 597 тысяч квадратных метров жилья. В сельском хозяйстве в 2022 году возвращено более 1,2 млн гектаров земель. В 2023 году планируется возвратить 580 тысяч гектаров неиспользуемых земель.
Главе государства рассказали и о планах в социальной сфере. В частности, в рамках модернизации сельского здравоохранения будет построено 92 медицинских объекта в селах, созданы две межрайонные больницы. Также предусмотрено строительство клиники на 300 коек при Медицинском университете Караганды и перинатального центра на 200 коек. За 2023-2025 годы в области должны построить 18 современных школ.
По итогам встреч Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость своевременной и качественной реализации поручений, данных им ходе рабочих поездок по областям. Он также отметил важность дальнейшего обеспечения стабильного социально-экономического развития регионов и повышения благосостояния населения.
Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Марат Ахметжанов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым.
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