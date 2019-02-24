Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - Аким столицы Бахыт Султанов 20 февраля ответит на вопросы астанчан, передает Kazakhstan Today.

Отчетная встреча состоится в 10.00 в концертном зале "Астана", выставочном центре "Корме" и главном корпусе ЕНУ имени Л. Гумилева", - сообщает официальный сайт столичного акимата.

Горожане могут задать вопросы о жизнедеятельности столицы, обратившись в редакцию газет "Астана акшамы" и "Вечерняя Астана" либо опубликовав пост в социальных сетях под хештегом #Астанаэкімінесурак или #вопросакимуАстаны.

Кроме этого, у горожан есть возможность задать вопросы через городской центр мониторинга и оперативного реагирования iKomek, позвонив по короткому номеру 109. Встреча будет транслироваться в онлайн-режиме на официальном сайте акимата Астаны.

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