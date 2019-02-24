Система Orphus

Султанов 20 февраля ответит на вопросы астанчан

12.02.2019, 09:37 9829
Султанов 20 февраля ответит на вопросы астанчан
Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - Аким столицы Бахыт Султанов 20 февраля ответит на вопросы астанчан, передает Kazakhstan Today.
 

Отчетная встреча состоится в 10.00 в концертном зале "Астана", выставочном центре "Корме" и главном корпусе ЕНУ имени Л. Гумилева", - сообщает официальный сайт столичного акимата. 

 
Горожане могут задать вопросы о жизнедеятельности столицы, обратившись в редакцию газет "Астана акшамы" и "Вечерняя Астана" либо опубликовав пост в социальных сетях под хештегом #Астанаэкімінесурак или #вопросакимуАстаны. 
 
Кроме этого, у горожан есть возможность задать вопросы через городской центр мониторинга и оперативного реагирования iKomek, позвонив по короткому номеру 109. Встреча будет транслироваться в онлайн-режиме на официальном сайте акимата Астаны.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости партнеров