Султанов ознакомил Назарбаева с планами развития столицы

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился с дальнейшими планами развития столицы, передает Kazakhstan Today.

Аким Бахыт Султанов представил Нурсултану Назарбаеву информацию о дальнейшем развитии столицы и планах по застройке города. Елбасы отметил важность создания комфортных условий для проживания жителей столицы и обеспечения доступности социальной инфраструктуры. Он также указал на необходимость дальнейшей застройки столицы с учетом мирового опыта и современных трендов в градостроительстве, сообщает пресс-служба Елбасы.

Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на процессе газификации столицы и дальнейшего озеленения улиц города. Отдельное внимание также было уделено вопросам снижения транспортной нагрузки на улицах города, безопасности пешеходов, решению экологических проблем и развитию Ботанического сада.

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