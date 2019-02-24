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Султанов пообещал, что Астана перестанет напоминать Венецию в межсезонье

20.02.2019, 12:05 9505
Султанов пообещал, что Астана перестанет напоминать Венецию в межсезонье
Foto: http://astana.gov.kz/
Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - Астана перестанет пародировать Венецию, заявил аким столицы Бахыт Султанов. Он рассказал горожанам о строительстве ливневой канализации, передает Kazakhstan Today.
 
В городе разработан комплексный план, предусматривающий расширение системы ливневой канализации. По словам акима, к 2030 году ливневку проложат на двух третьих территории столицы.
 

Никому не интересны детали. Мне, как и вам, важен результат. Мы должны перестать плавать в межсезонье. Главные цифры: было 14 очистных сооружений, станет 26. Было 5 млрд, стало 7 млрд тенге финансирования сферы. Было 13 тыс. гектаров площади водосбора, станет 23 тыс. (через 5 лет)", - отметил аким.

 

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