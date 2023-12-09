Назван новый инвестор "АрселорМиттал Темиртау"
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану, сообщает пресс-служба правительства.
Подробности соглашения на пресс-конференции озвучил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. По его словам, переговорный процесс состоял из 11 раундов, в результате чего обеими сторонами были достигнуты принципиальные позиции.
По новому инвестору - группа компаний Allur, Андрей Лаврентьев. Они вступают в свои права владения буквально в ближайшие день или два", - сказал министр.
Он особо подчеркнул, что никакого присутствия иностранных инвесторов не будет.
Предприятием будет владеть и управлять казахстанский инвестор. Общий объем инвестиций в течение 3 лет составит порядка $3,5 млрд, и в самое ближайшее время инвестиции составят более $1 млрд в улучшение операционной работы предприятия", - сообщил министр.
Общая сумма сделки составила $286 млн. Это стоимость двух полностью функционирующих предприятий, подчеркнул Шарлапаев.
В Актау было производство. Это завод по производству труб для нашей нефтегазовой индустрии. И этот актив тоже попадает в периметр сделки. Когда мы говорим о двух активах, речь идет не о каком-то разделении, а о том, что в периметр сделки еще вошел дополнительно, к основному производству "АрселорМиттал Темиртау", трубный завод в городе Актау", - пояснил глава Минпрома.
Министр выделил три ключевых момента проведенной сделки:
- государство снизило стоимость активов с $3,5 млрд до $286 млн;
- из бюджета на реализацию сделки не потрачено ни одного тенге;
- новый инвестор берет на себя обязательства перед материнской компанией ArcelorMittal по погашению краткосрочного займа в размере $250 млн и долгосрочного займа в размере $450 млн в течение четырех лет.
Кроме того, стоит отметить, что ArcelorMittal не выдвигает никаких претензий к правительству Казахстана и соглашение было достигнуто в рамках правового поля, в полном соответствии с международным законодательством. Более того, нам удалось убедить ArcelorMittal сделать взнос на 16 млрд тенге (34,6 млн долларов США) в поддержку благотворительного фонда "Қазақстан халқына". Средства, которые поступят в фонд от АМТ, направят на решение насущных проблем жителей Карагандинской области в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта и на развитие социально значимых проектов региона. При этом 50% от этой суммы будет реализовано в городе Темиртау", - подчеркнул глава Минпрома.
Шарлапаев также пояснил, почему затянулся переговорный процесс.
В ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов. Это стало одной из основных причин затянувшегося процесса переговоров. Нашей целью было приобрести комбинат по справедливой цене без допущения дорогостоящих и затяжных международных судебных разбирательств. Срочность и ускоренность переговоров были также продиктованы необходимостью не допустить остановки предприятия, а именно - остановку доменной печи, затопление шахт и т.д.", - сказал Шарлапаев.
Министр назвал соглашение между правительством Казахстана и ArcelorMittal мегасделкой и подчеркнул, что оно имеет исключительное значение для Казахстана.
Мы избежали множества рисков, с которыми столкнулись правительства других стран", - отметил министр.
Что касается другого названия предприятия, его, по словам министра, выберет новый инвестор.
Я думаю, что можем подождать, пока новый инвестор это окончательно подтвердит. С нашей точки зрения, будет правильно вернуть ему историческое название "Кармет". Думаю, сотрудники и жители региона нас поддержат", - заявил министр Канат Шарлапаев.
Министр также прокомментировал слухи о блокировке счетов АМТ.
Действительно, такая информация проходила, что были наложены ограничения. Но не все счета были заблокированы, были заблокированы некоторые суммы в рамках судебных разбирательств "АрселорМиттал Темиртау" с третьими лицами. По моей информации, никаких сейчас блокировок нет. Обязательства перед сотрудниками и поставщиками будут выполняться в полном объеме. Сомнений ни у кого не должно быть - государство и новый инвестор не допустят нарушения прав сотрудников этого предприятия", - пообещал министр.
Также журналисты поинтересовались у Шарлапаева, будут ли выполнены все обязательства перед семьями погибших шахтеров.
Насколько мне известно, все компенсации были выплачены. Касательно каких-то конкретных пожертвований, я, к сожалению, не владею этой информацией, потому что не знаю, каким образом это было сделано. Если хотите, мы разберемся и всю эту информацию поднимем. С точки зрения выполнения обязательств перед семьями погибших АМТ принял их на себя, и они были выполнены", - рассказал глава ведомства.
Он добавил, что обязательства по 44 шахтерам из 46 закрыты полностью, еще по двум погибшим остались технические вопросы, которые будут закрывать в ближайшее время.
Напомним, вопрос о выборе нового инвестора встал после очередной трагедии на шахте имени Костенко. Ночью 28 октября в шахте произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек. 29 октября было объявлено Днем общенационального траура по погибшим шахтерам. После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".
В это время с владельцами "АрселорМиттал Темиртау" правительство Казахстана уже вело переговоры о возможном выходе ArcelorMittal из состава металлургического комбината. Они начались после трагической аварии, которая произошла 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина, дочернем предприятии АМТ. 9 декабря 2022 года между правительством Казахстана и ArcelorMittal было подписано соглашение "Standstill Agreement", позволяющее казахстанской стороне провести оценку предприятия и аудит. В рамках данного соглашения для анализа и оценки деятельности АМТ были привлечены международные консультанты для юридического анализа, финансового аудита и технической экспертизы. Однако в ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов.