Свыше 1600 человек получили государственные награды в этом году

Астана. 14 декабря. Kazakhstan Today - Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова приняла участие в церемонии вручения государственных наград, передает Kazakhstan Today.





Государственный секретарь отметила, что в преддверии национального праздника - Дня независимости стало доброй традицией вручать государственные награды казахстанцам, которые отмечены президентом Казахстана за особые заслуги и личный вклад в развитие страны.





В этом году государственные награды присуждены свыше 1600 человек. Среди награжденных - деятели науки, образования, здравоохранения, культуры, госслужащие, рабочие и сельские труженики, представители различных отраслей экономики, сообщает пресс-служба Акорды.





Г. Абдыкаликова подчеркнула, что 2018 год был насыщен юбилейными событиями. Главным мероприятием этого года стало 20-летие Астаны. Был открыт Международный финансовый центр "Астана", дан старт работе Биржи МФЦА, запущен Международный технологический парк IT-стартапов "Астана Хаб". Достойно завершается миссия Казахстана в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН.





В завершение церемонии государственный секретарь поздравила казахстанцев с наступающим Днем независимости, пожелав крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в труде.





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