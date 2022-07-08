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Сыбанкулов освобожден от должности главного транспортного прокурора

07.07.2022, 19:11 6916
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Приказом генерального прокурора Ернат Сыбанкулов освобожден с поста главного транспортного прокурора, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, Ернат Сыбанкулов назначен на другую должность.
 
Ернат Сыбанкулов закончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби в 1995 году.
 
Начинал как помощник прокурора Московского района города Алматы. В разное время работал заместителем прокуроров Турксибского и Медеуского районов Алматы, прокурором Енбекшиказахского района Алматинской области, прокурором Алмалинского и Медеуского районов Алматы, заместителем прокурора Жамбылской области, первым заместителем прокурора Алматинской области, прокурором Жамбылской и Атырауской областей.
 

новости по теме

В составе совета директоров АО "Самрук-Энерго" произошли изменения

07.07.2022, 21:24 4616
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Решением совета директоров АО "Самрук-Энерго" были внесены изменения в состав правления компании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
АО "Самрук-Энерго", облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи, сообщило о том, что решением единственного акционера от 23 июня 2022 года из состава совета директоров компании исключен Есимханов С.К., сообщает KASE.
 
С учетом внесенного изменения совет директоров АО "Самрук-Энерго" состоит из шести человек: Казутин Н.Ю., Репин А.Ю., Кашкинбеков А.К., Жаркешов Е.С., Садыков Р.Г., Огай В.Д.
 

В этом нет политических мотивов - в Акорде прокомментировали поручение Токаева

07.07.2022, 18:42 7561
В этом нет политических мотивов - в Акорде прокомментировали поручение Токаева
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В Акорде прокомментировали поручение, данное главой государства сегодня на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала нашей страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Речь в первую очередь идет о диверсификации маршрутов доставки казахстанских углеводородов на международные рынки в условиях геополитической турбулентности. 
 

На совещании состоялось деловое обсуждение строительства новых транспортных коридоров в духе прагматизма. Эта работа не одного дня, речь идет о долгосрочных планах. Действительно, в принятых решениях нет никаких политических мотивов. Россия была и остается нашим стратегическим партнером и союзником. Каких-либо действий в ущерб ее интересам допущено не будет. Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия", - написал пресс-секретарь президента Руслан Желдибай на своей странице в Facebook.

 

Здание акимата в Алматы восстановят в 2023 году - Досаев

07.07.2022, 17:38 8301
Здание акимата в Алматы восстановят в 2023 году - Досаев
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Здание сгоревшего во время январских беспорядков акимата Алматы планируется восстановить к марту следующего года, сообщил сегодня на брифинге в СЦК аким города Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, сейчас власти ждут заключения по проектно-сметной документации.
 

Впервые мы создали консорциум из пяти наших алматинских компаний, которые будут заниматься ремонтом этого нашего достояния. Мы планировали, что работы завершатся до конца года, но с учетом того, что были очень нелегкие проектные решения, работа будет проведена до Наурыза следующего года", - рассказал глава Алматы.

 
Он рассказал, что КазНИИСА искал решение, как облегчить купольный зал здания, в котором выгорели металлические конструкции, и сделать крышу более легкой, мобильной и пожаробезопасной.
 
Он также добавил, что в городе продолжаются работы по сносу резиденции президента. На ее месте планируется сделать парковую зону, которая будет объединена с парковой зоной акимата на улице Сатпаева. 
 
Напомним, в марте президент Касым-Жомарт Токаев распорядился снести резиденцию в Алматы и на ее месте построить сквер для горожан. 
 
По мнению экспертов, переоборудование здания резиденции и его активная эксплуатация не являются безопасными.
 

Более полутора тысяч арыков в Алматы являются тупиковыми - Досаев

07.07.2022, 16:27 9851
Более полутора тысяч арыков в Алматы являются тупиковыми - Досаев
АЛМАТЫ. 7 ИЮЛЯ - Более полутора тысяч арыков в Алматы являются тупиковыми, вода из них никуда не сливается, заявил на брифинге в СЦК аким города Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нам нужно привести в порядок более 300 километров арычной сети. Эту работу мы проведем в 2022-2024 году и надеемся, что до конца текущего года алматинцы увидят первые результаты нашей работы", - заявил аким.


По его словам, в ходе обследования в городе выявлены 102 участка постоянного подтопления.

До конца 2022 года будут ликвидированы 56 участков подтоплений и восстановлены 12 коллекторов, модернизированы 75 километров арычных сетей. В качестве системной меры ливневая канализация (коллектора, каналы, водозаборы) будет передана единому оператору - ТОО "Eco Almaty", - рассказал Досаев.


Он добавил, что в 2023-2024 годах будет завершена модернизация 201 километра арычных сетей и построено 100 километров новых арычных сетей, ликвидировано 46 участков постоянного подтопления. Для работы из местного бюджета в текущем году выделено 5,3 млрд тенге.

 

Президент высказался о необходимости масштабной модернизации КТЖ

07.07.2022, 12:26 13531
Президент высказался о необходимости масштабной модернизации КТЖ
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В ходе совещания с участием руководства правительства, руководителей профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости масштабной модернизации АО НК "Казакстан темір жолы", передает KAZAKHSTAN TODAY
 
Токаев поручил принять меры по укреплению железнодорожного парка и проведению капитального ремонта путей.
 

Необходимо делать упор на развитие отечественного железнодорожного машиностроения. Определенные заделы есть. Надо активно поддержать казахстанских производителей", - сказал он. 

 
Президент считает необходимым осуществить масштабную модернизацию национальной компании "Казакстан темір жолы". 
 

Возможно, пришло время трансформировать КТЖ в национальную транспортно-логистическую компанию. Это расширит мандат и задачи КТЖ, позволит компании более комплексно вести работу по развитию транспортно-транзитного потенциала страны", - заявил глава государства.

 

Токаев дал поручения по развитию транспортно-транзитного потенциала страны

07.07.2022, 12:17 14216
Токаев дал поручения по развитию транспортно-транзитного потенциала страны
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием руководства правительства, руководителей профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль транспортно-логистической отрасли в казахстанской экономике, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
По его словам, эта сфера имеет важное значение для активизации взаимодействия регионов. Тем не менее геополитическая ситуация и санкционное противостояние привело к разрыву традиционных транспортно-логистических цепочек. 
 
В ходе совещания подчеркнута необходимость проработать альтернативные маршруты коммуникации и доставки грузов, а также диверсификацию поставок. 
 
По мнению президента, требуется принять комплекс мер для обеспечения безопасного и бесперебойного экспорта отечественной продукции. Глава государства подчеркнул, что необходимо сохранить лидерство Казахстана в Центрально-Азиатском регионе и развивать страну как надежный транзитный хаб. С этой целью предстоит сформировать альтернативные железнодорожные маршруты. В частности, речь идет о реализации проектов Достык - Мойынты, Бахты - Аягоз, Мактаарал - Дарбаза, строительстве обводной железнодорожной линии в обход Алматы. 
 
Особое внимание в выступлении президент уделил развитию морских перевозок. 
 

Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время. Перед правительством я ставлю стратегическую задачу - трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря. Концептуально согласен, что требуется укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау", - подчеркнул глава государства. 

 
Еще одной важной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал диверсификацию поставок нефти. 
 

Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю "КазМунайГазу" проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с "Самрук-Казына" следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау - Кенкияк и Кенкияк - Кумколь", - отметил президент. 

 
Развитие автодорожной инфраструктуры также остается приоритетом. Глава государства полагает, что в первую очередь следует своевременно и качественно завершить реконструкцию уже начатых магистральных маршрутов (Актобе - Кандыагаш - Макат, Атырау - Астрахань, Алматы - Караганда и Талдыкорган - Усть-Каменогорск). 
 
Президент также обратил внимание на необходимость эффективного использования бюджетных средств и широкого привлечения отечественных компаний. 
 

Обращаю особое внимание, что максимальная бюджетная эффективность и повышение местного содержания должны стать ключевыми принципами реализации проектов", - подчеркнул глава государства. 

 
Кроме того, правительству поручено до конца года полностью автоматизировать процесс таможенного оформления и пограничного контроля.

Токаев высказался о необходимости масштабной модернизации КТЖ. 
 

Назначен вице-министр здравоохранения

07.07.2022, 10:50 15941
Назначен вице-министр здравоохранения
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Бейбут Есенбаев назначен на должность вице-министра здравоохранения РК, об этом сообщает пресс-служба правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Бейбут Есенбаев родился в 1985 году в  Караганде.
 
Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахстанский медицинский университет ВШОЗ.
 
Трудовую деятельность начал в 2006 году инженером-программистом в частной организации.
 
В 2009-2011 годы - эксперт в управлении мониторинга и развития инвестиционных проектов Министерства здравоохранения РК.
 
В 2011-2013 годы - эксперт; главный эксперт; руководитель управления в департаменте стратегического развития Министерства здравоохранения РК.
 
В 2013-2017 годы руководил подразделениями в структуре Министерства здравоохранения РК.
 
В 2017-2020 годы - директор департамента цифровизации здравоохранения Министерства здравоохранения РК.
 
С сентября 2020 года являлся директором департамента развития электронного здравоохранения РК.
 

Назначен вице-министр финансов РК

07.07.2022, 10:00 15406
Назначен вице-министр финансов РК
Фото: primeminister.com
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Ержан Биржанов назначен на должность вице-министра финансов Республики Казахстан, об этом сообщает пресс-служба правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ержан Биржанов родился в 1979 году в Северо-Казахстанской области.
 
Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Северо-Казахстанскую юридическую академию, Университет КазГЮУ имени М. Нарикбаева, Университет бизнеса и международных отношений (Швейцария).
 
Трудовую деятельность начал в 1999 году старшим налоговым инспектором сектора местных налогов Налогового комитета по СКО.
 
В 1999-2004 годы работал в Налоговом комитете по СКО.
 
В 2004-2014 годы занимал руководящие должности в структуре Министерства финансов РК.
 
С марта по ноябрь 2014 года - эксперт отдела социально-экономического мониторинга администрации президента РК.
 
В 2014-2017 годы - директор департамента развития и модернизации Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
 
В 2017 году занимал должность заместителя председателя правления АО "Республиканский центр "Казимпэкс".
 
2017-2021 годы - служил в органах национальной безопасности.
 
С марта 2021 года являлся вице-министром труда и социальной защиты РК.
 

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