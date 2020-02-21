Сын главы Halyk Bank назначен заместителем акима Павлодарской области

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Павлодар. 20 февраля. Kazakhstan Today - 29-летний сын председателя правления Halyk Bank назначен заместителем акима Павлодарской области, передает Kazakhstan Today.

Заместителем акима Павлодарской области назначен Сакен Беймбетович Шаяхметов", - сообщили в пресс-службе акима региона.

Назначенный заместитель акима области будет курировать вопросы инвестиций, развития предпринимательства и СЭЗ.

Шаяхметов родился 2 мая 1990 года в Алматы. Окончил Техасский университет, США (The University of Texas) по специальностям "нефтегазовое дело" и "экономика", является магистром делового администрирования (Китайско-Европейская международная школа бизнеса, КНР (China Europe International Business School) и магистром гуманитарных наук в области права и дипломатии (Университет Тафтса, США (The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University).

Во время обучения Сакен Шаяхметов ежегодно проходил специализированную оплачиваемую практику в компаниях Chevron (США), J.P. Morgan (Великобритания), Citibank (Алматы) и World Bank (США).

Трудовую деятельность начал в 2011 году помощником механика на заводе "Болашак" в Атырауской области, в 2012-2014 годы работал экономистом по разработке в компании Caspi Meruerty Operating Company B.V. Впоследствии, до 2017 года, Шаяхметов проходил обучение в магистратуре.

В 2017 году Шаяхметов поступил на государственную службу. В 2017-2018 годы занимал должность советника премьер-министра РК, с декабря 2018-го - заместителя руководителя канцелярии премьер-министра РК. Входит в Президентский молодежный кадровый резерв.

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