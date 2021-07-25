Таджикистан обеспечит Казахстану дополнительные поставки поливной воды

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Казахстан и Таджикистан договорились о дополнительных поставках поливной воды, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны договорились о том, что Таджикистан с 24 июля начнет осуществлять дополнительные попуски воды для Казахстана из водохранилища "Бахри Точик" сверх объемов, согласованных в протоколе, подписанном казахстанской, узбекистанской и таджикистанской сторонами 16 июня 2021 года", - сообщает пресс-служба главы правительства РК.

Договорённость достигнута в ходе телефонного разговора премьер-министра РК Аскара Мамина с таджикским коллегой Кохиром Расулзодой.

Главы правительств также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, сельскохозяйственной, водно-энергетической и транзитно-транспортной сферах.

Особое внимание было уделено совместным мерам по улучшению водохозяйственной ситуации в бассейне реки Сырдарьи.

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