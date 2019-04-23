Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Талгат Мухтаров назначен заведующим отделом военной безопасности и обороны Совбеза, передает Kazakhstan Today.



"Решением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Мухтаров Талгат Сабитович назначен заведующим отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Республики Казахстан", - сообщается на сайте Акорды.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства