Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Тамара Дуйсенова покинула пост секретаря партии Nur Otan, сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, передает Kazakhstan Today.

"В связи с переходом на другую работу Тамара Дуйсенова покидает пост секретаря партии "Nur Otan". За полтора года она внесла значительный вклад в реализацию предвыборной платформы партии и социальных инициатив, направленных на рост благосостояния граждан", - написал в Twitter Бауыржан Байбек.

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