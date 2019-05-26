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Танирберген Саидмурат освобожден от должности заведующего Секретариатом Совета безопасности РК

25.05.2019, 11:45 11287
Нур-Султан. 25 мая. Kazakhstan Today - Танирберген Саидмурат Бапанулы освобожден от должности заведующего Секретариатом Совета безопасности Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 
"Решением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в соответствии с законом Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан" в связи с достижением пенсионного возраста Танирберген Саидмурат Бапанулы освобожден от должности заведующего Секретариатом Совета безопасности Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.
 

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