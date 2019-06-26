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Тарановский район Костанайской области переименован в район Беимбета Майлина

25.06.2019, 17:48 4240
Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана подписал указ о переименовании Тарановского района Костанайской области, передает Kazakhstan Today.
 

В соответствии со статьей 9 закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю переименовать Тарановский район Костанайской области в район Беимбета Майлина", - говорится в документе.

 
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 

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