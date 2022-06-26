Естественно, он знает, на каком направлении продолжит службу. Не говорит об этом, потому что соблюдается нормальная для МВД субординация. Все назначения делает министр внутренних дел. И озвучивает их либо сам, либо через пресс-службу министерства", - сообщил агентству Sputnik источник в ДП Алматы.
Таймерденов ушел с поста главы департамента полиции Алматы
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Десантники и связисты ВС РК приняли военную присягу
В Нур-Султане присягу на верность Родине приняли более 100 десантников. Вместе с ними торжественную клятву дали 140 студентов, окончивших военную кафедру при Казахском гуманитарном юридическом университете имени Максута Нарикбаева", - сообщает Минобороны РК.
Символично, что в одном строю принимают присягу студенты и солдаты. Сегодня важный день в вашей жизни. Вы дали клятву на верность нашему народу. Это долг каждого настоящего мужчины. С этого момента вы являетесь истинными защитниками независимого Казахстана", - напутствовал новобранцев начальник Генштаба ВС генерал-лейтенант Марат Хусаинов.
Каната Таймерденова перевели в центральный аппарат МВД
Канат Таймерденов переводится в центральный аппарат МВД на руководящую должность", - сообщили в пресс-службе МВД РК.
Келимбетов доложил Токаеву о подготовке к международной конференции Astana Finance Days
Токаев присудил премии и гранты ряду журналистов
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении премий, вручении грантов и объявлении благодарности в области средств массовой информации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Премии президента Республики Казахстан присуждены:
Абибуллаеву Дулату Орынбасаровичу - главному редактору радиостанции Qazaq radiosy за вклад в развитие национального радио;
Копжасарулы Ерканату - корреспонденту телерадиокомпании "31 канал" за вклад в развитие отечественной тележурналистики;
Мягких Оксане Вячеславовне - главному редактору газеты "Индустриальная Караганда" за вклад в эффективное информационное сопровождение региональной политики Казахстана;
Мухамеджанову Еркину Танаткановичу - директору национального телеканала Qazaqstan за вклад в развитие журналистики Казахстана и национальных средств массовой информации.
Гранты президента Республики Казахстан присуждены:
Байтаровой Сание Бакытовне - редактору телеканала "Жетісу" за вклад в развитие региональной журналистики;
Байтибаеву Диаскену Усенгалиевичу - оператору специальной техники телерадиокомпании Almaty за вклад в развитие телевидения страны;
Бримжанову Ануарбеку Жалеловичу - ведущему телеканала "Хабар 24" за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности главы государства;
Жолмухаметовой Жадре Ерболовне - корреспонденту информационного агентства Baigenews.kz за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве.
Благодарность президента Республики Казахстан объявлена:
творческому коллективу национального портала Adyrna за информационно-аналитическую деятельность, освещающую актуальные вопросы развития Казахстана;
творческому коллективу общественно-политического ток-шоу Ashyq alan за вклад в информационное обеспечение развития общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер;
творческому коллективу радио Astana за вклад в развитие отечественного радио;
творческому коллективу общественно-политической газеты "Вечерняя Астана" за вклад в развитие печатных средств массовой информации.
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В Ташкенте состоялось совещание министров энергетики государств - членов ШОС
Токаев: Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего "буферного рынка" между Востоком и Западом, Югом и Севером
Казахстан рассматривает БРИКС в качестве влиятельной организации и одной из основных движущих сил роста мировой экономики. Наша страна крайне заинтересована в развитии динамичного партнерства со странами БРИКС. В прошлом году товарооборот Казахстана со странами БРИКС превысил 45 млрд долларов. При этом у нас имеются множество возможностей для расширения этого объема в обозримом будущем", - подчеркнул президент.
За последние несколько месяцев ситуация с продовольствием в мире значительно ухудшилась. Жизни миллионов людей грозит опасность, в случае если глобальные цепочки поставок продовольствия продолжат разрушаться. Сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами Организации, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового", - сказал лидер Казахстана.
Мы готовы внести свой вклад в эти усилия, используя свой огромный сельскохозяйственный потенциал. Обеспечение продовольственной безопасности требует хорошо функционирующей системы торговли продовольствием и сельским хозяйством, основанной на принципах справедливости и недискриминации. В этой связи председательство нашей страны на недавно завершившейся 12-й министерской конференции ВТО придало новое политическое направление соответствующим переговорам", - сказал он.
Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего "буферного рынка" между Востоком и Западом, Югом и Севером. В долгосрочной перспективе нам необходимо сохранить открытую, справедливую, взаимосвязанную и устойчивую глобальную экономику. Здесь я вижу большой потенциал БРИКС+, инициативы "Один пояс - один путь" и Большого евразийского партнерства, открывающих новую эру роста и взаимодействия", - заявил президент.
Приветствую энергичные усилия Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по активизации усилий в реализации повестки дня ООН до 2030 года, в том числе путем созыва Саммита будущего в следующем году. Нам необходимо подтвердить обязательства и никого не оставлять без внимания, в особенности женщин, молодежь, детей, пожилых и людей с ограниченными возможностями. Страны БРИКС+ могли бы внести свой вклад в сокращение разрыва между Севером и Югом и устранение дисбалансов в развитии", - считает глава государства.
Мы продолжим решительное продвижение идеи по созданию в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Нам необходимо бороться с обостряющимися региональными рисками, связанными с водной, энергетической и продовольственной безопасностью", - сказал президент.
В этом вопросе все наши усилия должны руководствоваться моральным императивом - интересы людей превыше всего. Я убежден, что платформа БРИКС+ внесет достойный вклад в эти усилия. Казахстан полон решимости гармонизировать свои национальные интересы с глобальными обязательствами", - заключил Касым-Жомарт Токаев.
В акимате Алматы переименовали управления
- управление социального благосостояния реорганизовано путем выделения из него управления инспекции труда;
- управление стратегии и бюджета реорганизовано путем разделения на управление финансов и управление экономики;
- управление креативных индустрий преобразовано в управление молодежной политики с расширением функции по работе с молодежью;
- управление энергоэффективности и инфраструктурного развития переименовано в управление энергетики и водоснабжения;
- управление жилищной политики переименовано в управление развития коммунальной инфраструктуры;
- управление зеленой экономики переименовано в управление экологии и окружающей среды;
- управление комфортной городской среды - в управление строительства;
- управление общественного здоровья - в управление общественного здравоохранения.
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Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?