Тайжанов назначен председателем Комитета железнодорожного и водного транспорта

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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова об итогах развития аграрной отрасли за 9 месяцев 2024 года и заслушал планы на 2025 год, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова об итогах развития аграрной отрасли за 9 месяцев 2024 года и заслушал планы на 2025 год, сообщает Акорда.





По словам министра, в 2025 году будет продолжена работа по ускоренной диверсификации посевов за счет сокращения водоемких и монокультур, увеличению площадей высокорентабельных и приоритетных культур.





Сапаров отчитался, что на сегодняшний день убрано 98% площадей, намолочено 25,2 млн тонн зерновых, урожайность составила 15,5 центнера с гектара.





Он подчеркнул, что аграрии планируют собрать рекордные 1,2 млн тонн сахарной свеклы, а также хороший урожай кормовых культур.





Также Сапаров рассказал о проводимой работе по увеличению финансирования посевных и уборочных работ. В текущем году впервые на эти цели выделено 580 млрд тенге под 5% без субсидий напрямую фермерам, что в 3 раза выше уровня прошлого года. Для эффективного использования льготных кредитов, снижения коррупционных рисков внесены изменения в механизмы государственной поддержки.





Кроме того, за 9 месяцев текущего года произведено более 796 тыс. тонн мяса с ростом на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года. Производство молока увеличилось на 4,2% и составило 2,8 млн тонн.





В рамках реализации комплексного плана развития переработки до 2028 года принимаются меры по увеличению загруженности предприятий и расширению рынков сбыта для продукции отечественных предприятий. Планируется довести долю переработки молока, мяса, подсолнечника, риса, кукурузы и гречихи до 70%.





Напомним, в текущем году Казахстан сократил посевы риса, хлопка и пшеницы.





Также сообщалось, что Казахстан значительно увеличил экспорт сахара. При этом импорт сахара существенно превосходит производство, делая Казахстан зависимым от других стран.



