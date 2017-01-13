Тажин назначен первым заместителем руководителя администрации президента РК

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Марат Тажин назначен первым заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.

"Назначить Тажина Марата Муханбетказиевича первым заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации", - говорится в соответствующем указе главы государства, передает Kazakhstan Today.

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