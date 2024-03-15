Технологию производства электроэнергии из мусора презентовала китайская компания в МЭПР РК

Достигнуто взаимопонимание с авторитетными международными организациями, в том числе с Советом Европы, Интерполом, ОЭСР и ОБСЕ

Фото: Акорда

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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Берик Асылов отчитался перед президентом о состоянии законности в стране и итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности, сообщает Акорда.





По ряду резонансных уголовных дел подозреваемые задержаны и возвращены в Казахстан для осуществления правосудия", - доложил Асылов.





По вопросам возврата активов достигнуто взаимопонимание с авторитетными международными организациями, в том числе с Советом Европы, Интерполом, ОЭСР и ОБСЕ.





Также, по словам генпрокурора, оказана правовая помощь 220 инвесторам, вложившим в экономику страны 2,7 трлн тенге.





Кроме того, глава ведомства сообщил о состоянии дел в регионах по привлечению прямых инвестиций и отчитался о криминогенной ситуации в стране и о мерах, направленных на обеспечение конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере.





Токаев поручил Асылову принять меры по дальнейшему укреплению законности в стране, защите граждан, в том числе предпринимателей, от посягательств преступных элементов.





Он подчеркнул важность эффективного использования "прокурорского фильтра" по решениям уполномоченных органов в отношении инвестиционных проектов и необходимость усилить контроль и ответственность указанных органов за достоверность их данных о привлекаемых инвестициях.





Президент также поручил применять современные технологии для поиска и возврата незаконно выведенных за рубеж активов.





Напомним, в начале февраля в Казахстан экстрадировали из Испании одного из организаторов транснациональной финпирамиды Questra Holding.



