Заявление президента Казахстана о сложении полномочий - полный текст

Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в обращении к народу Казахстана президент Нурсултан Назарбаев сообщил о своем решении сложить полномочия. Kazakhstan Today публикует полный текст обращения.

Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники, члены партии "Нур Отан"! Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал всегда, в самые важные моменты истории нашего государства, которое мы вместе строим. Но сегодняшнее обращение моё особое. Я принял непростое для себя решение - сложить с себя полномочия Президента Республики Казахстан. В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать Первым Президентом независимого Казахстана. Вспомним те времена, которые мы пережили, как пала советская империя, оставив нам неразбериху и душевную смуту, разрушенную экономику и политику. Тогда внутренний валовой продукт сократился вдвое, не хватало продовольствия и товаров первой необходимости, сплошная безработица. В одночасье остановились все крупнейшие заводы. Казалось, наступил настоящий коллапс. Это был вызов. И мы этот приняли. Стали энергично прокладывать свой казахстанский путь развития. Нашей триединой задачей стало построение рыночной экономики, демонтаж тоталитарной идеологической системы, модернизация всех институтов общества. Легко сказать все это, а как это делалось, в каких сложных условиях, какими эмоциональными, нервными перегрузками, это знаем только мы, мое поколение. Мы все это делали во имя создания современного демократического государства - Республики Казахстан. Понимая, что нельзя было построить демократические институты при слабой экономике и бедствующих гражданах, мы во главу угла поставили экономическое развитие и рост благосостояния граждан. Вот почему родился тезис "сначала экономика, потом политика". В результате этого нам удалось поднять объем экономики в 15 раз, это с учетом девальвации, которая проходила, а доходы населения в 9 раз (в долларовом выражении), что позволило сократить уровень бедности почти в 10 раз. То есть всего на 3,5% чем сейчас. Мы самостоятельно и успешно преодолели все выпавшие на нашу долю катаклизмы, включая глубочайший мировой финансовый кризис 2007-2012 годов.

Казахстан перешел от аграрной экономики к промышленно-сервисной. Идет процесс индустриализации и урбанизации страны. В сырьевой сектор пришли ведущие мировые инвесторы. Это позволило реализовать сложнейшие проекты в нефтегазовом секторе страны.

За счет всех сырьевых ресурсов сформирован фонд для будущих поколений казахстанцев, который помогал нам преодолевать кризисы, помогал в трудное время обеспечивать социальное самочувствие казахстанцев. Сейчас Казахстан стал частью глобальной экономики, привлекает инвестиции и торгует практически со всеми странами мира.

Построен новый инфраструктурный каркас страны. Автомобильными, железнодорожными дорогами связаны все регионы страны сегодня, а авиационные маршруты дают нам возможность открывать для себя новые уголки мира. Это мы сделали впервые в истории нашего Казахстана.

Казахстан стал крупным государством не только по территории. Сегодня нас уже более 18 миллионов человек. Недалек рубеж - 20 миллионов человек. Мы вошли в число 50 развитых стран мира. Разработана программа развития до 2050 года. Цель - войти в число 30 самых развитых стран. Это великая цель. Такие цели надо ставить и достигать их. Тогда мы достигнем больших успехов в деле повышения качественного благосостояния.

Мы сумели на руинах СССР построить успешное казахстанское государство с современной рыночной экономикой, создать мир и стабильность внутри многоэтнического и многоконфессионального Казахстана. Впервые в нашей многовековой истории обеспечили международно-правовое признание Республики Казахстан. Поставили наш Казахстан на карту мира, где его не было как государства. У нас теперь есть свой флаг, гимн, герб.

В самый непростой период 90-х годов мы начали подготовку специалистов по программе "Болашак", чтобы дать молодежи достойное образование, возможность изучить мировую практику и принести пользу стране. За счет этой программы десятки тысяч молодых людей обучались, вернулись в страну и работают сегодня на страну.

В мире бушевал кризис, а мы создавали в Астане университет мирового уровня, строили интеллектуальные школы для талантливых детей. Выросшие в годы независимости молодые люди, уверен, ценят заботу своей страны о них. Они птенцы гнезда независимого Казахстана. Я верю, будут беречь и укреплять нашу страну, отдадут свои знания, которые получили, и силы делу процветания Отчизны.

Впервые в истории страны мы построили свою столицу. Сейчас Астана - это осязаемое олицетворение всех наших достижений и всех наших побед.

Все это мы сделали вместе, дорогие мои казахстанцы.

Все эти годы вы поддерживали меня на всех выборах. Я получал самые высокие показатели поддержки избирателей во всех семи выборах, на которых я избирался высшим руководителем страны. Я был удостоен великой чести служить моему великому народу, родной стране. Который поручил мне возглавлять страну в самые сложные времена. Огромное спасибо вам - моему народу за это, я низко кланяюсь всем вам. Благодаря такой поддержке, я работал не жалея сил, энергии и здоровья, времени, вы это видели. Я это делал, чтобы оправдать это доверие. Для меня не было высшей награды и признания, чем то, что вы мне доверяли.

Как вам известно, нашими законами я наделен статусом Первого Президента - Елбасы (Лидер нации). Остаюсь председателем Совета безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней и внешней политики страны. Остаюсь председателем партии "Нур Отан", членом Конституционного совета, то есть остаюсь с вами как гражданин страны, я люблю мой народ, мою страну. До конца своих дней буду с вами, буду служить. Заботы страны и народа остаются моими заботами.

Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования.

Что касается вопроса преемственности власти в Казахстане, он решен конституционно. В случае досрочного прекращения полномочий действующего президента его полномочия переходят к председателю сената до окончания выборного срока. Затем состоятся новые выборы нового президента.

Председателем сената парламента в настоящее время является Касым-Жомарт Кемелович Токаев. Вы его хорошо знаете. Он выпускник МГИМО, доктор наук. Свободно владеет английским, китайским, французским языками. Прошел большой путь на руководящих должностях республики. Был министром иностранных дел в годы становления внешней политики страны, работал вице-премьером, министром и премьер-министром страны, председателем сената. Знает страну, ее экономику и политику. Выдвигался и работал заместителем генерального секретаря ООН. Это стало большим признанием его заслуг как дипломата и доверием к Казахстану.

Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный, обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном.

Дорогие соотечественники! Мы все видим, что мир меняется, не стоит на месте. Появляются не только новые возможности, но и новые глобальные технологические и демографические вызовы, нестабильность мирового порядка мы наблюдаем каждый день. Как это всегда повелось, каждому поколению приходится решать свои задачи. Я и мое поколение сделали для страны все, что смогли. Пусть следующие поколения сделает лучше, сделает краше наш Казахстан. Результаты нашей работы вам известны. Мир меняется, приходят новые поколения. Это процесс естественный и неисправимый. Это поколение будет решать проблемы своего времени, а мы решали - своего времени. Пусть постараются ради страны, ради народа, чтобы жизнь людей была еще лучше, чем при нас.

Вместе с миром меняться должны и мы. Я сейчас хочу обратиться к молодому поколению казахстанцев. Берегите независимый Казахстан - нашу общую Родину, Мангілік ел. Это наш народ, земля наших великих предков. У нас одна Родина, у нас с вами одна земля. Берегите дружбу и единство нашего народа, наше взаимное доверие и уважение к культуре и традициям каждого гражданина страны. Мы это сделали и у нас учатся, как быть стабильным, как жить вместе в многоэтническом государстве. Только выполняя эти постулаты, мы будем сильны, мы победим все вызовы. Только так мы будем процветать.

Уважаемые казахстанцы! Мои соотечественники! Сегодня я обращаюсь к каждому из вас и представляю перед своими глазами. Я объездил весь огромный Казахстан, я побывал во всех регионах, во всех районах и селах. Мы с вами встречались, а может и не встречались, но я всех вас вижу, знаю и представляю. Вы меня знаете. Перед страной сегодня стоят масштабные задачи. И я уверен в нашем успехе будущем. Я хочу сказать о том, каким я вижу Казахстан будущего. Я твердо уверен, что казахстанцы будущего - это общество образованных, свободных людей, говорящих на трех языках. Они - граждане мира. Они путешествуют. Они могут учиться в лучших учебных заведениях. Они открыты новым знаниям и впитывают эти знания. Они трудолюбивы. Они - патриоты своей страны. Я убежден, что Казахстан будущего - это Общество Всеобщего труда, ибо без труда невозможно достигнуть успеха, богатства и обеспечения семей. Это государство с сильной экономикой, где все делается для человека. Где лучшее образование, лучшее здравоохранение. Где царят мир и спокойствие. Где граждане свободны и равны, а власть справедлива там, где есть верховенство закона. Я верю в то, что мы движемся правильным курсом, и ничто не сможет сбить нас с верного пути. Если мы будем сильны, с нами будут считаться. Если мы будем надеяться на чудо или полагаться на других, мы растеряем достигнутое.

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