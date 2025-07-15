Телерадиовещание временно отключат в Казахстане

16 июля 2025 года с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы

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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Казтелерадио" послезавтра, 16 июля, временно - АО "Казтелерадио" послезавтра, 16 июля, временно закроет сервисы на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей в связи с ежеквартальными профилактическими работами.





16 июля 2025 года с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - сообщили в компании.





15 июля 2025 года с 09.00 до 18.00 на радиотелевизионной станции "Западная" филиала "Южный" будут проводиться внеплановые работы. Эти работы будут сопровождаться отключением технических средств радиовещания. В связи с этим трансляция программ Shalqar radiosy будет временно прекращена.





17 июля 2025 года с 09.00 до 18.00 на радиотелевизионной станции "Жанатас" филиала "Южный" будут проводиться внеплановые работы. Эти работы будут сопровождаться отключением технических средств радиовещания. В связи с этим трансляция программ Qazaq Radiosy будет временно прекращена.