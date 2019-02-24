Тенгебаев назначен членом Счетного комитета

Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Тенгебаева членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, передает Kazakhstan Today.

Указом главы государства Тенгебаев Ардак Мырзабаевич назначен членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, сообщает пресс-служба Акорды.

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