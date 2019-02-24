Караганда. 11 февраля. Kazakhstan Today - Теологи встретились с осужденными женщинами в Карагандинской области для профилактики вовлечения в деструктивные религиозные течения, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники Центра изучения и анализа проблем межконфессиональных отношений Карагандинской области Управления по делам религий региона посетили учреждение АК-159/9 областного Департамента уголовно-исполнительной системы. Целью их визита стала информационно-разъяснительная беседа с осужденными женщинами по вопросам деструктивных течений.

Кроме этого, подопечным колонии рассказали об основных положениях Госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму. В роли лекторов выступили теологи и инспекторы группы по организации теологической, реабилитационной работы отдела по воспитательной и социально-психологической работе среди осужденных, проинформировала пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

Напомним, Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы утверждена постановлением правительства РК 15 марта 2018 года. Одним из направлений программы является "совершенствование деятельности подразделений по организации теологической реабилитационной работы в учреждениях уголовно-исполнительной системы и организация с осужденными лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, информационно-разъяснительной (работы), в том числе с привлечением религиозных объединений, направленной на формирование иммунитета к радикальной идеологии".

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