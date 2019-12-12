Сан-Франциско. 11 декабря. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин встретился с руководством компании "Tesla", передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочего визита в США посетил Сан-Франциско и провел встречи с руководством ведущих мировых компаний в области инновационного и цифрового развития, венчурного финансирования и энергетики, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

В частности, глава правительства встретился с руководством "Центра четвертой промышленной революции" Всемирного экономического форума (ВЭФ) и обсудил с управляющим директором ВЭФ Р. Самансом перспективные направления сотрудничества в сфере регулирования инновационных технологий.

По итогам встречи между Центром четвертой промышленной революции и Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) подписан документ о стратегическом партнерстве в развитии Интернета вещей (IoT), что стало первым шагом к открытию в 2020 году в Казахстане аффилированного Центра ВЭФ по четвертой промышленной революции. Подобные учреждения функционируют в Израиле, Индии, Китае, ОАЭ, Колумбии, ЮАР, США и Японии, содействуя обеспечению системной государственной поддержки развития новейших технологий и инновационных проектов.

Мамин провел переговоры с главой венчурного фонда "500 Startups" К. Цай, по итогам которых подписано соглашение о присоединении казахстанского национального института развития - АО "QazTechVentures" - к V Глобальному фонду "500 Startups". Документ предусматривает создание совместного тематического венчурного фонда в РК. Проект придаст импульс развитию венчурного финансирования и инновационного предпринимательства, обеспечив стартап-компании венчурным капиталом.

По итогам переговоров премьер-министра РК с финансовым директором инвестиционной группы "Bright Sphere Investment Group" (BSIG) С. Раной между Казахстанским фондом прямых инвестиций (KIDF) и BSIG подписан меморандум о сотрудничестве в создании в 2020 году совместного фонда для финансирования инфраструктурных проектов на территории Казахстана.

Как отметили в пресс-службе, BSIG - ведущая глобальная инвестиционная группа, под управлением которой находится более $200 млрд. Реализует проекты в 30 странах посредством семи управляющих компаний, имеет 20 офисов по всему миру и более 850 институциональных и крупных корпоративных клиентов.

Вопросы развития инновационной экосистемы, венчурного капитала и стартап-проектов в Казахстане рассмотрены в ходе беседы Мамина с руководством компании "Plug and Play", офис которой планируется открыть на площадке "Astana Hub".

Глава правительства на переговорах с главным исполнительным директором компании "C3.ai" Т. Сибелем обсудил вопросы сотрудничества в использовании искусственного интеллекта в нефтегазовом и других секторах РК.

Во время встречи с президентом транснациональной корпорации "Cisco" Г. Дидрихом рассмотрена реализация обновленной стратегии сотрудничества в области информационных технологий и достижения целей, закрепленных в государственной программе "Цифровой Казахстан".

В ходе встречи с главным исполнительным директором "One Web" А. Штекелем рассмотрены перспективы реализации проекта по повсеместному покрытию территории Казахстана, в том числе удаленных и труднодоступных районов, высокоскоростным широкополосным Интернетом через спутники связи. По итогам переговоров управляющий МФЦА К. Келимбетов и глава "One Web" А. Штекель подписали документ по дальнейшему продвижению проекта.

В беседе с исполнительным вице-президентом корпорации "Chevron" по разведке и добыче Д. Джонсоном обсуждены вопросы развития проекта будущего расширения, дальнейшего увеличения казахстанского содержания по товарам и услугам на проекте "Тенгизшевройл", а также выработки совместных мер по улучшению социального обеспечения и условий труда казахстанских работников.

В переговорах с президентом компании "Valv Technologies" К. Хантом рассмотрена возможность открытия в Казахстане завода по производству клапанов и задвижек для нефтегазового сектора. Производимую продукцию планируется использовать в рамках реализации Проекта будущего расширения "Тенгизшевройл", а также экспортировать на рынки соседних стран.

Мамин провел встречу и с основателем школы компьютерного программирования "42" и образовательной компании в сфере IT - "Qwasar" - К. Ямгнане, с которым обсуждены перспективы сотрудничества в подготовке специалистов для цифровой экономики Казахстана.

Премьер-министр также посетил офис и завод компании "Tesla", где в рамках встречи с руководством компании рассмотрены вопросы расширения в Казахстане сети заправочных станций и открытия сервис-центров для электромобилей.

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