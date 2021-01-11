ТИК Алматы опроверг информацию о вбросе бюллетеней

Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова опровергла информацию о вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков города, передает Kazakhstan Today.

На сайте orda.kz вышла информация о том, что в 12.00 на избирательном участке на глазах у журналиста бабушка закинула в урну более трех бюллетеней, предположительно, пять или восемь штук. Когда старушка ушла, другая женщина закинула один бюллетень.

Грубое правонарушение законодательства в виде вброса было зафиксировано журналистами из Orda.kz, комментарий был сопровожден фотографией. Мы сразу стали разбираться в этой ситуации. Во-первых, у нас в городе Алматы таких кабинок нет, у нас кабинки оборудованы другими шторками, они более тонкие и светло-голубого света. Второе, избирательный участок в реальности имеет другой вид, кабинки не имеют передней шторки", - прокомментировала Жанна Асанова и продемонстрировала фотографию избирательного участка.

Фотография, размещенная на сайте, не соответствует действительности. Можно с полной уверенностью сказать, что данная публикация является фейком. Кроме того, на данном избирательном участке не присутствовали корреспонденты из orda.kz и данная организация не была зарегистрирована в качестве участника избирательного процесса. Я допускаю, что информация на ресурс попала со сторонних источников, поэтому обращаюсь ко всем участникам избирательного процесса, алматинцам: пожалуйста, прежде чем распространять информацию, убедитесь в ее достоверности. Данная ситуация ясно и четко показывает, насколько можно раскачать ситуацию и выдать то, чего не происходило, за достоверные факты. Поэтому, журналисты, тоже, будьте добры, убедитесь, когда к вам поступает материал - лучше проверить несколько раз, потому что это все-таки репутация - и ваша, и наша. И наша ответственность перед избирателями - это доводить достоверную информацию до всех", - заключила Жанна Асанова.

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