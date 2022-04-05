Тимур Косымбаев назначен заместителем председателя Комитета по регулированию естественных монополий

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НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В правительстве РК обсудили предложения по выработке механизмов стимулирования возврата капитала в страну из-за рубежа. Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по обсуждению предложений по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа и усилению мер, направленных на противодействие оттоку денежных средств из страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Распоряжением премьер-министра РК создана комиссия, в рамках которой образованы пять рабочих групп. Рабочими группами проводится анализ по оттоку денежных средств, вырабатываются соответствующие предложения по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа, введению ограничительных мер, принятию мер по возврату выведенного капитала, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК
.
В частности, обсуждены предложения по наделению Комитета государственных доходов Министерства финансов отдельными функциями валютного контроля. Одной из стимулирующих мер является предложение возмещения в упрощенном порядке сумм НДС, предъявленных к возврату, при условии 80% конвертации поступившей валютной выручки.
Также предлагаются такие ограничительные меры, как отмена налоговых льгот при выплате дивидендов нерезидентам, введение ограничения вычетов по нематериальным услугам, оказанным взаимосвязанными лицами-нерезидентами. Разработаны нормы, направленные на совершенствование Закона РК "О трансфертном ценообразовании".
Кроме того, прорабатываются и другие меры как по стимулированию возврата капитала в страну, так и по усилению налогового администрирования вывода капитала из страны.
По итогам работы комиссии соответствующие предложения
будут направлены на имя главы государства.