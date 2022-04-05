Тимур Косымбаев назначен заместителем председателя Комитета по регулированию естественных монополий

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НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Представитель президентского кадрового резерва Тимур Косымбаев назначен на должность заместителя председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан (КРЕМ МНЭ РК ), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Косымбаев Тимур Ернатулы родился в 1989 году. В 2011 году окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) по специальности "Финансы". В 2016 году окончил Университет Лестера (Великобритания) по программе "Болашак". Магистр по бухгалтерскому учету и финансам.

С 2011 по 2019 годы занимал различные должности в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С октября 2019 года по настоящее время работал в управлении делами президента Республики Казахстан в должности заведующего сектором бюджетного финансирования финансово-экономического отдела.

В 2019 году зачислен в президентский молодежный кадровый резерв.