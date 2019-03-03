Астана. 2 марта. Kazakhstan Today - Бывший министр национальной экономики Тимур Сулейменов назначен заместителем председателя Нацбанка Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Сулейменов Тимур Муратович назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.

Также распоряжением главы государства Ахметов Алпысбай Рахметуллаевич освобожден от должности заместителя председателя Нацбанка.

Напомним, что Сулейменов возглавлял Министерство национальной экономики с декабря 2016 года.

Сулейменов родился 5 апреля 1978 года. В 2000 году окончил Павлодарский государственный университет. В 2002 году окончил Мэрилендский университет по специальности "магистр делового администрирования" по программе "Болашак".

С 2009 года - вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С 2010 по 2012 год - вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.

С 1 февраля 2012 года по 28 декабря 2016 года - член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии.

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