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Тлеуберди провел переговоры с министром иностранных дел Узбекистана

18.02.2021 6211
Тлеуберди провел переговоры с министром иностранных дел Узбекистана
Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел переговоры с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, прибывшим с рабочим визитом в Нур-Султан, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба МИД РК, собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, подтвердили взаимный интерес к углублению казахско-узбекского стратегического партнерства. Они отметили важность дальнейшего расширения контактов на высшем и высоком уровнях.
 
Стороны также рассмотрели график двусторонних мероприятий на первое полугодие 2021 года.
 
Ранее министра иностранных дел Узбекистана принял глава государства Касым-Жомарт Токаев.
 

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