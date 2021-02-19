Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел переговоры с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, прибывшим с рабочим визитом в Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МИД РК, собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, подтвердили взаимный интерес к углублению казахско-узбекского стратегического партнерства. Они отметили важность дальнейшего расширения контактов на высшем и высоком уровнях.

Стороны также рассмотрели график двусторонних мероприятий на первое полугодие 2021 года.

Ранее министра иностранных дел Узбекистана принял глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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