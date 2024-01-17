Токаев дал поручения акиму Туркестанской области по социально-экономическому развитию региона

Объем промышленного производства области увеличился в 2023 году на 2,5% и превысил 1 трлн тенге

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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды о социально-экономическом развитии региона за 2023 год, сообщает Акорда.





Как доложил глава региона, по основным макроэкономическим показателям в области наблюдается положительная динамика. Объем промышленного производства увеличился на 2,5% и превысил 1 трлн тенге. В целях развития обрабатывающей промышленности запущено 20 проектов на общую сумму 30,2 млрд тенге с созданием 594 новых рабочих мест. В ближайшие пять лет планируется увеличить собственные доходы области на 100 млрд тенге.





По предварительным расчетам, объем валового регионального продукта в прошлом году составил 3,8 трлн тенге, объем продукции сельского хозяйства - 1,1 трлн тенге. По этим показателям область лидирует в стране, отметил аким.





В результате диверсификации отрасли в регионе собран рекордный урожай - 3,3 млн тонн овощной и садовой продукции.





Кроме того, в Туркестанской области внедряются новые подходы к сельскому хозяйству и водосберегающие технологии, способствующие повышению урожайности и экономии воды.





По словам Дархана Сатыбалды, количество субъектов предпринимательства в регионе достигло 211 тысяч, произведено продукции на 1,6 трлн тенге. Объем строительных работ составил 407,5 млрд тенге, введено в эксплуатацию 898,9 тысячи квадратных метров жилья. Около трех тысяч семей получили новые квартиры.





Кроме того, в прошлом году за счет бюджетных средств велось строительство 35 школ, из них 20 сданы в эксплуатацию. В рамках проекта "Комфортная школа" за три года будет построено 63 школы, рассчитанные на 49 тысяч учащихся.





Вместе с тем глава региона доложил, что в области к 20 населенным пунктам были подведены новые водопроводы, обновлены ветхие системы в девяти селах, завершилось строительство 62 газовых объектов, дополнительно к газу подключены 48 населенных пунктов.





Заслушав отчет, Касым-Жомарт Токаев поручил акиму системно и качественно реализовать меры по повышению благосостояния жителей и улучшению экономической ситуации в регионе. Поставлена задача продолжить работу по обеспечению динамичного развития Туркестанской области.