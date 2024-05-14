13.05.2024, 15:33 38906
Токаев дал поручения Балаевой по развитию инфраструктуры культурных и исторических объектов
Министр озвучила планы ведомства, касающиеся развития курируемых сфер
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Аида Балаева отчиталась перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым об итогах работы министерства, а также перспективных подходах к дальнейшей деятельности ведомства, сообщили в Акорде.
Токаев был проинформирован о мерах, принимаемых в сферах информации, культуры, креативных индустрий, гражданского общества, религии и межэтнических отношений, молодежи и семейно-демографической политики.
Министр озвучила планы ведомства, касающиеся развития курируемых сфер.
По итогам встречи президент поставил перед министерством ряд конкретных задач по развитию инфраструктуры культурных и исторических объектов, поддержке творчества, популяризации культуры Казахстана за рубежом.
Кроме того, Аиде Балаевой было поручено активизировать работу по институциональной поддержке и ускоренному развитию креативных индустрий.
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13.05.2024, 19:58 26676
Супруга дипломата заявила об издевательствах: в МИД проведут проверку
Министерство взяло дело на особый контроль
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 13 мая, официальный представитель МИД Айбек Смадияров сообщил, что в ведомстве проведут служебную проверку по факту заявления супруги экс-советника посла Казахстана в ОАЭ об издевательствах на протяжении десяти лет.
Айбек Смадияров рассказал, что ежегодно при выезде за рубеж все сотрудники посольств проходят специальную психологическую и невралгическую комиссию. Поэтому в министерстве проведут служебную проверку.
Буквально недавно мы запустили еще одну программу совместно с Агентством по делам госслужбы, чтобы все наши сотрудники прошли тестирование на психоэмоциональное состояние, потому что для работы за рубежом нужно проводить тщательный отбор", - заключил Айбек Смадияров.
Ранее супруга дипломата заявила, что терпит издевательства от мужа на протяжении десяти лет. Женщина была вынуждена обратиться за помощью к общественникам. В МИД РК сообщили, что отзывают советника из ОАЭ. После заявлений супруги дипломата о бытовом насилии возбуждено уголовное дело.
13.05.2024, 18:56 28761
Казахстанца подозревают в убийстве в Лондоне: в МИД РК рассказали подробности
Супругу уже отпустили под подписку о невыезде
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга официальный представитель МИД Айбек Смадияров рассказал, что полиция Лондона сообщила посольству Казахстана в Великобритании о задержании граждан РК 10 мая.
По выясненной информации оказалось, что это супружеская пара. Супругу уже отпустили под подписку о невыезде, а муж находится под следствием. Сейчас мы оказываем всю необходимую консульскую правовую помощь нашему гражданину, найдем адвоката. И на связи с родственниками в Казахстане", - сообщил Айбек Смадияров.
Напомним, в одном из районов Лондона полиция обнаружила 42-летнего мужчину с ножевыми ранениями, которые оказались смертельными.
13.05.2024, 11:47 47531
Грубейшие нарушения в сфере ветконтроля выявили в Астане
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Астаны выявила многочисленные нарушения в сфере санитарно-ветеринарного контроля.
В их числе:
- бесконтрольность субъектов, реализующих животноводческую продукцию;
- ненадлежащая транспортировка мяса;
- неисполнение плановых ветеринарных мероприятий по опасным инфекционным заболеваниям;
- нарушения в ветеринарных лабораториях, расположенных на объектах внутренней торговли.
По городу функционируют более ста неконтролируемых субъектов, которые реализуют животноводческую продукцию, не прошедшую ветеринарно-санитарный контроль. Во всех лабораториях установлены нарушения ветеринарно-санитарного состояния, а также некоторые лаборатории осуществляли деятельность без ветеринарно-санитарного заключения", - сообщает ведомство.
По актам прокурорского надзора виновные лица привлечены к административной ответственности, должностное лицо государственного предприятия - к дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре мясную и молочную продукцию проверяли неработающими приборами. За грубые нарушения ветлаборатории были оштрафованы на 1 млн тенге.
13.05.2024, 11:15 49961
Антитеррористические учения пройдут в Костанайской области
Граждан попросили сохранять спокойствие
Фото: Антитеррористический центр РК
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Костанай. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антитеррористические учения пройдут на территории торгового центра "Деко" в городе Лисаковске Костанайской области, сообщает пресс-служба Антитеррористического центра Республики Казахстан.
С 14.00 до 19.00 Лисаковским городским оперативным штабом по борьбе с терроризмом будут проведены антитеррористические учения (...) В связи с проводимыми мероприятиями предусмотрены меры ограничения движения на улице Комсомольская и улице Сатпаева ", - проинформировали в пресс-службе.
Граждан попросили сохранять спокойствие и выполнять законные требования задействованных в учениях представителей правоохранительных органов.
Ранее в Темиртау прошли антитеррористические учения.
13.05.2024, 11:12 49186
Старые гидросооружения Алматы не прошли многофакторное обследование - прокуратура
Также выявлены другие нарушения в сфере гражданской защиты и градостроительного законодательства
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Алматы. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Гидротехнические сооружения Алматы, построенные более 40-60 лет назад, не проходили многофакторного обследования.
Об этом было заявлено на заседании координационного совета, на котором обсуждалась готовность уполномоченных органов города к природным катаклизмам и рациональному использованию питьевой воды.
Прокуратура проинформировала членов совета о выявленных нарушениях в сфере гражданской защиты и градостроительного законодательства.
В частности, выявлены:
- отсутствие интеграции систем оповещения в местах массового скопления людей;
- отсутствие многофакторных обследований гидротехнических сооружений, построенных более 40-60 лет назад;
- проблемы с выдачей технических условий в районах отсутствия инженерных сетей водоснабжения и водоотведения;
- использование питьевой воды на автомойках без системы переработки.
В то же время на совете сообщили о готовности города к стихийным бедствиям в части очистки дренажных систем, коллекторов, водоемов, основных рек, протекающих по городу, а также профилактических мер в пожароопасный сезон.
По итогам заседания координационного совета предложен ряд конкретных мер, направленных на устранение выявленных нарушений и недостатков", - сообщили в прокуратуре Алматы.
Ранее сообщалось, что треть гидротехнических сооружений Казахстана находится в неудовлетворительном состоянии.
13.05.2024, 08:31 56971
Пик паводка в Атырау ожидается через несколько дней
Фото: primeminister.kz
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Атырау. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 12 мая уровень воды в реке Урал (Жайык) на посту в городе Атырау поднялся на 1 см, до 539 см, при критическом показателе в 550 см. Пик паводка в Атырау ожидается через 4-5 дней. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
В воскресенье вице-премьер Канат Бозумбаев проинспектировал противопаводковые сооружения в регионе и ознакомился с работой двух водоканалов в Атырау. В связи с ожидаемым повышением уровня воды вице-премьер поручил усилить дамбы в местах подмыва берегов, в частности укрепить их геотекстилем и бетонными блоками.
Он осмотрел опасные участки по городу, где организовано круглосуточное дежурство. Общая протяженность дамб, защищающих Атырау, составляет 252 км.
Бозумбаев также посетил канал "Соколок" протяженностью 32 км. Он предназначен для разгрузки большого течения реки Урал в сторону Атырау. "Соколок" соединяет Урал и Каспийское море в обход города и может принять на себя около 100 кубометров воды в секунду. Также вице-премьер проинспектировал работу нового канала протяженностью 24 км.
Напомним, что уровень воды в селах Индербор и Махамбет уже превысил критическую отметку.
По состоянию на 08.00 13 мая уровень воды в реке Урал в селе Индербор повысился до 1038 см (критический уровень - 845 см), в селе Махамбет - до 966 см (критический уровень - 850 см), в Атырау - 545 см (критический уровень - 550 см), селе Жанаталап - 391 см (критический уровень - 500 см), селе Еркинкала - 351 см (критический уровень - 450 см), сообщили в оперативном штабе по ЧС Атырауской области.
11.05.2024, 20:57 119916
Древнее городище Сарайшык под угрозой подтопления в Атырауской области
Фото: primeminister.kz
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Атырау. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьер Канат Бозумбаев проинспектировал берегоукрепительные работы в селах Индербор, Жасуат, Курылыс Индерского района, а также в селах Махамбет, Сарайшык, Талдыколь Махамбетского района Атырауской области, сообщила пресс-служба правительства.
Акиму Махамбетского района вице-премьер поручил дополнительно поднять дамбу вдоль реки Урал (Жайык) на всем протяжении древнего городища Сарайшык.
Для этого сюда будут переброшены десятки единиц техники и сотни человек личного состава Министерства обороны. Необходимо ответственно отнестись к защите и сохранению нашего исторического наследия", - поручил Бозумбаев.
Отмечается, что в регионе сохраняется угроза паводков. На гидропостах близ сел Индербор и Махамбет уровень воды превысил опасную отметку. Ожидается дальнейшее повышение уровня на реке Урал. На всех опасных участках организовано круглосуточное дежурство.
В Индерском районе общая протяженность земляных дамб составила 30 км. Защита выстроена в населенных пунктах Жасуат, Индербор, Курылыс, Коктогай, Орлик, Есбол и Елтай.
В Махамбетском районе вдоль реки Урал расположено 17 населенных пунктов. Для их защиты сооружено 80 км берегоукрепительных дамб. Всего их протяженность в районе составляет 105,8 км. Противопаводковые мероприятия продолжаются.
11.05.2024, 15:19 115366
Строительство первого в Казахстане тоннеля через горный перевал завершат летом
Фото: Минтранспорта РК
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Шымкент. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство первого в Казахстане автомобильного тоннеля через перевал Шакпак-баба завершат летом, сообщили в Министерстве транспорта.
Летом текущего года планируется завершить и сдать в эксплуатацию тоннель через перевал Шакпак-баба. Полностью завершена бетонная и асфальтобетонная работа, а также установлено освещение. Сейчас ведется работа по монтажу видеонаблюдения и прокладке газовых труб, а также по установке вентиляционного и пожарного оборудования. Самые основные работы завершены ", - отметили представители Комитета автомобильных дорог.
Тоннель позволит водителям не попадать зимой в снежный плен на перевале Шакпак-баба, отметили в Минтранспорта.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?