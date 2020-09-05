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Токаев дал ряд поручений главе МФЦА

04.09.2020, 12:56 6832
Токаев дал ряд поручений главе МФЦА
Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет управляющего Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) Кайрата Келимбетова, передает Kazakhstan Today.
 
Ключевыми темами обсуждения стали реализация послания президента народу Казахстана от 1 сентября 2020 года и восстановление экономического роста.
 
Глава государства сделал особый акцент на важности региональной координации работы по привлечению прямых и портфельных инвестиций, рассказали в Аккорде.
 
Управляющий МФЦА проинформировал президента о модернизации работы центра, запущенной в соответствии со Стратегией развития до 2025 года.
 
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений.
 

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