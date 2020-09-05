Токаев дал ряд поручений главе МФЦА

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет управляющего Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) Кайрата Келимбетова, передает Kazakhstan Today.

Ключевыми темами обсуждения стали реализация послания президента народу Казахстана от 1 сентября 2020 года и восстановление экономического роста.

Глава государства сделал особый акцент на важности региональной координации работы по привлечению прямых и портфельных инвестиций, рассказали в Аккорде.

Управляющий МФЦА проинформировал президента о модернизации работы центра, запущенной в соответствии со Стратегией развития до 2025 года.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений.

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