Токаев дал ряд поручений главе МФЦА

Ключевыми темами обсуждения стали реализация послания президента народу Казахстана от 1 сентября 2020 года и восстановление экономического роста.
Глава государства сделал особый акцент на важности региональной координации работы по привлечению прямых и портфельных инвестиций, рассказали в Аккорде.
Управляющий МФЦА проинформировал президента о модернизации работы центра, запущенной в соответствии со Стратегией развития до 2025 года.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений.
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