Токаев дал ряд поручений главе Нацбанка

Нур-Султан. 13 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает Kazakhstan Today.

"Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации денежно-кредитной политики в январе 2020 года. Ерболат Досаев доложил об исполнении поручений президента по обеспечению финансовой стабильности, данных в ходе расширенного заседания правительства", - сообщила пресс-служба Акорды.

Кроме того, был представлен отчет об управлении Национальным фондом Республики Казахстан за 2019 год.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

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