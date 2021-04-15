Токаев дал ряд поручений новому послу Казахстана в США

НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в США Ержана Ашикбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности дальнейшего развития расширенного стратегического партнерства с Вашингтоном, пишет Акорда.

Президент отметил, что Соединённые Штаты Америки являются крупнейшим инвестором в экономику Казахстана, активно развивается торгово-экономическое сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства и новых технологий.

Наши страны имеют солидную договорно-правовую базу, продолжают плодотворное взаимодействие в культурно-гуманитарной и образовательной сферах", - сказал он.

Глава государства дал Ержану Ашикбаеву ряд поручений, направленных на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества с администрацией президента Джозефа Байдена.





Напомним, Ашикбаев был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в США 5 апреля.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства