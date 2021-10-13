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Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы

12.10.2021, 18:46 31888
Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов представил президенту информацию о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарту Токаеву было доложено об обеспечении доступным жильем граждан, стоящих в очереди, решении проблемы трехсменных школ, привлечении инвестиций и мерах по стабилизации цен на социально значимые продукты, усилении обратной связи в рамках концепции "Слышащего государства", сообщает пресс-служба Акорды. 
 
По словам акима, в 2021 году в столице будет построено 10 тысяч социальных квартир, тогда как в 2020 году их было построено 7 тысяч, в 2019 году - 2900, в 2018 году - 1800. Кроме того, строительство в текущем году 15 школ позволило создать порядка 40 тысяч ученических мест.
 
Кроме того, глава государства был проинформирован по вопросам завершения объектов долевого строительства, газификации, развития окраин, цифровизации и благоустройства.
 
Алтай Кульгинов также отчитался о мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации и вакцинации в городе.
 
Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы, касающихся газификации, привлечения инвестиций, решения вопросов долевого строительства и бесперебойного проведения отопительного сезона.
 

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    Глава государства подписал закон о новых соцпособиях

    12.10.2021, 20:29 21169
    Глава государства подписал закон о новых соцпособиях
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    Закон разработан в рамках исполнения Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года в целях совершенствования законодательства по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан, включая такие категории, как лица с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны труда и иные. 
     
    Документом предусматривается введение пособия гражданам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I группы, вне зависимости от причины инвалидности. 
     
    Также законом предусматривается предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Это позволит повысить уровень доходов семей, потерявших кормильца и имеющих в своем составе детей с инвалидностью. 
     
    Кроме того, законопроект предусматривает обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации за счет государства лиц, получивших инвалидность от трудового увечья, в случае невозможности исполнения обязательств работодателем. 
     
    Наряду с этим, в документе предусматривается сохранение права семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, состоять в очереди на жилье после достижения ребенком совершеннолетия. 
     
    Кроме того, законом предусматривается продление периода ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет, что положительно повлияет на назначение пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии. 
     
    Также предусмотрен перевод гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей на Портал социальных услуг. 
     
    Дополнительно включены иные нормы, направленные на повышение эффективности и адресности оказания специальных социальных услуг. 
     

    В Казахстане завершились испытания броневика "Барыс 8х8"

    12.10.2021, 13:59 55324
    В Казахстане завершились испытания броневика "Барыс 8х8"
    Фото: скриншот из видео
    НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Компания "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" (КПИ) совместно с Министерством обороны Республики Казахстан завершила все фазы испытаний казахстанской бронированной машины "Барыс 8х8", которая теперь прибывает на завод-изготовитель в город Нур-Султан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Как сообщили в Ассоциации предприятий ОПК Казахстана, машина "Барыс 8х8" (72% локализация), проходящая уже более 4 лет серию испытаний, завершила финальную стадию войсковых испытаний перед постановкой на вооружение в армию Республики Казахстан. Ожидается ее серийное производство и впоследствии экспорт.
     

    Бронетранспортер испытывался порядка 4 лет, прошел все необходимые программы, усовершенствования. На сегодняшний день мы можем наше предприятие считать инжиниринговой компанией, которая освоила полный цикл, начиная от разработки чертежей с чистого листа до реального проекта производства. Наша компания на сегодняшний день развила IT-инженерию, в том числе развила IT-центр, который разрабатывает сегодня комплексы управления огнем, в том числе и управление двигателем, управление боевым модулем, управление всеми системами боевых машин", - сказал генеральный директор ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" Ербол Салимов на пресс-показе БКМ "Барыс 8х8".

     
    Как сообщили представители ассоциации предприятий ОПК, 4 года проводились заводские, демонстрационные и войсковые испытания. 
     
    Машина оснащена боевым модулем Ansar казахстанского производства.
     
    В течение шести месяцев последней фазы войсковых испытаний бронетранспортер прошел проверку в различных тяжелых условиях: на Севере Казахстана, в горной местности Южного Казахстана, степях Центрального Казахстана, пустыне Мангистау. Произведены более 5 тыс. выстрелов снарядами калибра 30 миллиметров и 7 тыс. патронами калибра 7,62.
     
    ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" - крупнейшее предприятие в Центральной Азии по выпуску современных бронированных колесных машин.
     

    Разработан порядок отлова безнадзорных и бродячих животных

    11.10.2021, 18:48 105031
    Разработан порядок отлова безнадзорных и бродячих животных
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Комитет лесного хозяйства и животного мира подготовил проект приказа "Об утверждении порядка обращения с безнадзорными и бродячими животными", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    В проекте приказа определяются следующие понятия:
     
    • безнадзорные животные - собаки и кошки, у которых невозможно установить владельца; животное, убежавшее от владельца и находящееся без надзора со стороны владельца или сопровождающего лица (выгульщика);
    • бродячие животные - одичавшие собаки и кошки, сбивающиеся в стаи, больные опасными для человека заболеваниями. Бродячие животные не имеют опознавательных знаков принадлежности кому-либо, в числе которых ошейник, поводок, микрочипы, клеймо, бирки и жетоны с контактными номерами владельца;
    • регулирование численности животных, не содержащихся человеком, но обитающих в условиях, полностью или частично создаваемых деятельностью человека, и проводится методами биостерилизации или биологическими методами, а при невозможности их использования - методами эвтаназии.
     
    Отлов безнадзорных и бродячих животных производится в целях:
     
    • регулирования их численности методами биостерилизации;
    • возвращения владельцам;
    • их обустройства.
     
    Порядок предусматривает, что безнадзорные и бродячие собаки, кошки в населенных пунктах (в том числе с ошейниками, жетонами и в намордниках) подлежат отлову.
     
    При отлове безнадзорных и бродячих животных не должны применяться технические приспособления и ветеринарные препараты, травмирующие животных или опасные для их жизни и здоровья. Отловленные безнадзорные и бродячие животные доставляются в изолятор временного содержания, где содержатся два месяца, до выдачи владельцу безнадзорного животного либо до момента передачи третьему лицу.
     
    Кроме того, не допускается жестокое обращение с безнадзорными и бродячими животными.
     
    Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с безнадзорными и бродячими животными включают в себя:
     
    • отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;
    • содержание безнадзорных и бродячих животных в приютах для животных в соответствии с законом "Об ответственном обращении с животными";
    • возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных безнадзорные и бродячие животные;
    • возврат безнадзорных и бродячих животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий;
    • размещение в приютах для животных и содержание в них безнадзорных и бродячих животных, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.
     
    При отлове безнадзорных и бродячих животных должны соблюдаться следующие требования:
     
    • стерилизованные безнадзорные и бродячие животные, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека;
    • животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются владельцам;
    • применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, не допускается;
    • ветеринарная служба или ИП и юридические лица, осуществляющие отлов безнадзорных и бродячих животных, несут ответственность за их жизнь и здоровье;
    • ветеринарная служба или ИП и юридические лица, осуществляющие отлов безнадзорных и бродячих животных, обязаны вести видеозапись процесса отлова безнадзорных и бродячих животных и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа копии этой видеозаписи;
    • ветеринарная служба или ИП и юридические лица, осуществляющие отлов безнадзорных и бродячих животных, обязаны представлять сведения об объеме выполненных работ в уполномоченный орган.
     
    Заниматься отловом безнадзорных и бродячих животных в присутствии детей не допускается, за исключением случаев, если животные представляют общественную опасность.
     
    Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении безнадзорных и бродячих животных, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на территориях или объектах, находящихся в собственности или пользовании таких лиц, в местный исполнительный орган, местный исполнительный орган - осуществлять организацию мероприятий и обеспечивать доступ на указанные территории или объекты представителям организации, осуществляющей отлов.
     
    При этом содержание отловленных безнадзорных и бродячих животных в местах и пунктах временного содержания, не являющихся приютами для животных, не допускается.
     
    Указывается, что при возврате безнадзорных и бродячих животных на прежние места их обитания ветеринарная служба или ИП и юридические лица обязаны вести видеозапись процесса возврата и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа копии этой видеозаписи.
     
    Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 25 октября.
     

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