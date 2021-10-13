Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы

Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Закон разработан в рамках исполнения Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года в целях совершенствования законодательства по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан, включая такие категории, как лица с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны труда и иные.
Документом предусматривается введение пособия гражданам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I группы, вне зависимости от причины инвалидности.
Также законом предусматривается предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Это позволит повысить уровень доходов семей, потерявших кормильца и имеющих в своем составе детей с инвалидностью.
Кроме того, законопроект предусматривает обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации за счет государства лиц, получивших инвалидность от трудового увечья, в случае невозможности исполнения обязательств работодателем.
Наряду с этим, в документе предусматривается сохранение права семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, состоять в очереди на жилье после достижения ребенком совершеннолетия.
Кроме того, законом предусматривается продление периода ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет, что положительно повлияет на назначение пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии.
Также предусмотрен перевод гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей на Портал социальных услуг.
Дополнительно включены иные нормы, направленные на повышение эффективности и адресности оказания специальных социальных услуг.
Фото: скриншот из видео
НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Компания "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" (КПИ) совместно с Министерством обороны Республики Казахстан завершила все фазы испытаний казахстанской бронированной машины "Барыс 8х8", которая теперь прибывает на завод-изготовитель в город Нур-Султан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в Ассоциации предприятий ОПК Казахстана, машина "Барыс 8х8" (72% локализация), проходящая уже более 4 лет серию испытаний, завершила финальную стадию войсковых испытаний перед постановкой на вооружение в армию Республики Казахстан. Ожидается ее серийное производство и впоследствии экспорт.
Бронетранспортер испытывался порядка 4 лет, прошел все необходимые программы, усовершенствования. На сегодняшний день мы можем наше предприятие считать инжиниринговой компанией, которая освоила полный цикл, начиная от разработки чертежей с чистого листа до реального проекта производства. Наша компания на сегодняшний день развила IT-инженерию, в том числе развила IT-центр, который разрабатывает сегодня комплексы управления огнем, в том числе и управление двигателем, управление боевым модулем, управление всеми системами боевых машин", - сказал генеральный директор ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" Ербол Салимов на пресс-показе БКМ "Барыс 8х8".
Как сообщили представители ассоциации предприятий ОПК, 4 года проводились заводские, демонстрационные и войсковые испытания.
Машина оснащена боевым модулем Ansar казахстанского производства.
В течение шести месяцев последней фазы войсковых испытаний бронетранспортер прошел проверку в различных тяжелых условиях: на Севере Казахстана, в горной местности Южного Казахстана, степях Центрального Казахстана, пустыне Мангистау. Произведены более 5 тыс. выстрелов снарядами калибра 30 миллиметров и 7 тыс. патронами калибра 7,62.
ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" - крупнейшее предприятие в Центральной Азии по выпуску современных бронированных колесных машин.
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Комитет лесного хозяйства и животного мира подготовил проект приказа "Об утверждении порядка обращения с безнадзорными и бродячими животными", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В проекте приказа определяются следующие понятия:
- безнадзорные животные - собаки и кошки, у которых невозможно установить владельца; животное, убежавшее от владельца и находящееся без надзора со стороны владельца или сопровождающего лица (выгульщика);
- бродячие животные - одичавшие собаки и кошки, сбивающиеся в стаи, больные опасными для человека заболеваниями. Бродячие животные не имеют опознавательных знаков принадлежности кому-либо, в числе которых ошейник, поводок, микрочипы, клеймо, бирки и жетоны с контактными номерами владельца;
- регулирование численности животных, не содержащихся человеком, но обитающих в условиях, полностью или частично создаваемых деятельностью человека, и проводится методами биостерилизации или биологическими методами, а при невозможности их использования - методами эвтаназии.
Отлов безнадзорных и бродячих животных производится в целях:
- регулирования их численности методами биостерилизации;
- возвращения владельцам;
- их обустройства.
Порядок предусматривает, что безнадзорные и бродячие собаки, кошки в населенных пунктах (в том числе с ошейниками, жетонами и в намордниках) подлежат отлову.
При отлове безнадзорных и бродячих животных не должны применяться технические приспособления и ветеринарные препараты, травмирующие животных или опасные для их жизни и здоровья. Отловленные безнадзорные и бродячие животные доставляются в изолятор временного содержания, где содержатся два месяца, до выдачи владельцу безнадзорного животного либо до момента передачи третьему лицу.
Кроме того, не допускается жестокое обращение с безнадзорными и бродячими животными.
Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с безнадзорными и бродячими животными включают в себя:
- отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;
- содержание безнадзорных и бродячих животных в приютах для животных в соответствии с законом "Об ответственном обращении с животными";
- возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных безнадзорные и бродячие животные;
- возврат безнадзорных и бродячих животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий;
- размещение в приютах для животных и содержание в них безнадзорных и бродячих животных, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.
При отлове безнадзорных и бродячих животных должны соблюдаться следующие требования:
- стерилизованные безнадзорные и бродячие животные, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека;
- животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются владельцам;
- применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, не допускается;
- ветеринарная служба или ИП и юридические лица, осуществляющие отлов безнадзорных и бродячих животных, несут ответственность за их жизнь и здоровье;
- ветеринарная служба или ИП и юридические лица, осуществляющие отлов безнадзорных и бродячих животных, обязаны вести видеозапись процесса отлова безнадзорных и бродячих животных и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа копии этой видеозаписи;
- ветеринарная служба или ИП и юридические лица, осуществляющие отлов безнадзорных и бродячих животных, обязаны представлять сведения об объеме выполненных работ в уполномоченный орган.
Заниматься отловом безнадзорных и бродячих животных в присутствии детей не допускается, за исключением случаев, если животные представляют общественную опасность.
Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении безнадзорных и бродячих животных, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на территориях или объектах, находящихся в собственности или пользовании таких лиц, в местный исполнительный орган, местный исполнительный орган - осуществлять организацию мероприятий и обеспечивать доступ на указанные территории или объекты представителям организации, осуществляющей отлов.
При этом содержание отловленных безнадзорных и бродячих животных в местах и пунктах временного содержания, не являющихся приютами для животных, не допускается.
Указывается, что при возврате безнадзорных и бродячих животных на прежние места их обитания ветеринарная служба или ИП и юридические лица обязаны вести видеозапись процесса возврата и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа копии этой видеозаписи.
Проект приказа размещен на сайте
"Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 25 октября.