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Токаев дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию системы национальной безопасности

04.06.2020, 15:36 8020
Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание коллегии Комитета национальной безопасности с участием руководящего состава центрального аппарата и территориальных подразделений КНБ, передает Kazakhstan Today.
 
Перед совещанием глава государства возложил цветы к стеле памяти сотрудников органов КНБ, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также осмотрел экспозицию реконструированного в 2017 году Музея центрального аппарата КНБ, который охватывает историю развития Комитета с момента обретения Независимости, сообщила пресс-служба Акорды.
 
В ходе заседания глава государства заслушал доклад председателя КНБ Карима Масимова и информацию руководителей структурных и территориальных органов Комитета.
 
В завершение мероприятия президент Казахстана дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию системы национальной безопасности.
 

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