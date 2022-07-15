Токаев дал ряд поручений по обеспечению энергетической безопасности страны

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - В ходе расширенного заседания правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев затронул проблемы энергетической безопасности страны и дал ряд поручений в данной отрасли, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своем выступлении глава государства отметил, что, согласно оценкам экспертов, осенью в стране может возникнуть дефицит дизельного топлива.

Эта ситуация складывается из года в год, и всякий раз во время уборочных работ. Основной аргумент правительства - вымывание топлива с нашего рынка транзитным транспортом и жителями приграничных регионов соседних стран. Но проблема несколько глубже - существуют организованные, налаженные годами схемы по вывозу отечественных нефтепродуктов в близлежащие государства. АФМ нужно разобраться с этим вопросом. Представьте мне информацию, кто конкретно этим занимается. Затем примем окончательное решение", - поручил президент.

Он также поручил кабмину и Агентству по защите конкуренции выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы. Это снизит ценовой диспаритет с соседними странами и "не отразится на ценах для наших граждан".

Президент также отметил, что по результатам проверок отечественных НПЗТ за 2020-2021 годы зафиксировано 410 фактов внепланового простоя (на Атырауском НПЗ - 372, Павлодарском - 14 и Шымкентском - 24).

Текущая процессинговая схема переработки нефти позволяла неэффективным посредникам получать основную долю доходов, тогда как заводы оставались недофинансированными. Было принято решение перейти на комбинированную схему, которая предусматривает осуществление маркетинга нефтепродуктов нефтедобывающими компаниями и самими НПЗ. Это позволит им увеличить доходы, которые можно направить на модернизацию производства и повышение заработных плат", - сказал Токаев.

Токаев также подчеркнул, что за последние 10 лет объемы потребления газа на внутреннем рынке выросли более чем в два раза - с 9 до 19 миллиардов кубических метров.

Дефицит газа в стране прогнозируется уже в следующем году. При этом нужно понимать, что переориентация газа с экспортного на внутренний рынок - вынужденный шаг, который ведет к потере валютной выручки и ухудшению торгового баланса. Поэтому для решения данной проблемы необходимы системные меры, в том числе по увеличению ресурсной базы и переработки газа. Только нарастив добычу и переработку газа, государство сможет получать экспортную прибыль и в полной мере обеспечивать внутренние нужды. Поэтому для новых проектов по добыче газа следует проработать фискальные преференции", - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что правительство должно четко распределить функции между соответствующими национальными компаниями.

Мы были вынуждены до конца текущего года продлить ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа. Однако искусственное сдерживание цен в будущем может привести к дефициту. Это закон рынка. Поэтому правительству необходимо принять меры по запуску торгов, не допустив при этом ценовых перекосов", - поручил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также затронул проблему имеющегося дефицита энергомощностей. Согласно планам энергобаланса, в этом году должны были ввести более одного гигаватта мощностей. Однако, по словам Токаева, реализация ряда проектов отложена. В текущем году будет введено только 31% от планировавшихся мощностей (347 МВт).

Он подчеркнул, что в условиях энергодефицита такие темпы неприемлемы.

Надеюсь, в правительстве понимают это. Недостаточными темпами идет и усиление электрической сети южной и западной зон единой энергосистемы страны. В настоящее время работы по западной зоне завершены только на 10%. Необходимо принять все меры для своевременной реализации проектов. От этого зависит энергетическая безопасность Казахстана", - заключил глава государства.



