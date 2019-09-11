Токаев дал ряд поручений председателю Счетного комитета

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о предварительных итогах оценки проекта республиканского бюджета на 2020-2022 годы", - сообщила пресс-служба Акорды.

Наталья Годунова также рассказала президенту о предложении Счетного комитета правительству предусмотреть более эффективное использование 583 млрд тенге, из которых 283 млрд тенге в 2020 году.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений.

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