Токаев дал ряд поручений председателю Счетного комитета

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о предварительных итогах оценки проекта республиканского бюджета на 2020-2022 годы", - сообщила пресс-служба Акорды.
Наталья Годунова также рассказала президенту о предложении Счетного комитета правительству предусмотреть более эффективное использование 583 млрд тенге, из которых 283 млрд тенге в 2020 году.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений.
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