Токаев дал ряд поручений, связанных с переименованием столицы

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на совещании с участием акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента дал ряд поручений, связанных с переименованием столицы, передает Kazakhstan Today.

Еще раз хочу подчеркнуть, что переименование столицы и улиц городов является историческим событием, подчеркивающим особые заслуги нашего Елбасы, как основателя Независимого Казахстана. Это - проявление исторической справедливости в отношении заслуг Первого Президента Республики Казахстан. В связи с этим я поручаю акиму столицы отрегулировать работу всех заинтересованных служб и ведомств в части переименования главного города страны. Поручаю министру информации продолжать разъяснения данного решения", - сказал президент.

Министерству внутренних дел и Пограничной службе КНБ поручено не создавать никаких препятствий и бюрократических проволочек по ранее выданным визам и разрешительным документам до завершения срока их действия в связи с переименованием столицы. По словам Токаева, особое внимание следует обратить на основные пограничные пункты перехода, в том числе аэропорты, вокзалы, железнодорожные станции.

Поручаю администрации президента обеспечить контроль за исполнением данной работы. Важно разъяснить населению, что все связанные с переименованием вопросы будут осуществляться естественным образом, не причиняя неудобств населению", - сказал глава государства.

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