Токаев: эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается

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КАРАГАНДА. 5 ОКТЯБРЯ - В ходе встречи с общественностью Карагандинской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении эпохи олигархического капитализма в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Наступает период социальной ответственности перед гражданами страны. Нашим гражданам нужен эффективный и социально ответственный бизнес, занимающий передовые позиции в экономике страны", - заявил Токаев.
Он подчеркнул, что государство пристально наблюдает за деятельностью всех крупных добывающих компаний, работающих в стране.
Мы не допустим незаконного вывода капитала за границу. Будем отслеживать реализацию ими различных социальных программ", - акцентировал президент.
Особое внимание, отметил глава государства, будет уделено процессу модернизации производств, защиты экологии.
На особом контроле - налоговые выплаты. Если крупные промышленные предприятия не будут соответствовать этим требованиям, мы будем вынуждены пойти на прекращение партнерства. Это ни в коем случае не угроза, а простые, честные и справедливые правила работы, общепринятые во всем цивилизованном мире", - пояснил он.
Токаев подчеркнул, что Казахстан по-прежнему привлекателен для иностранных инвесторов.
В мире Казахстан широко известен как ответственная в международных делах и динамично развивающая страна, нацеленная на достижение прогресса в своем развитии и стремящаяся к взаимовыгодному сотрудничеству. Это особенно важно на фоне критически сложной геополитической ситуации, нарастания атмосферы тотальной вражды и недоверия", - высказался он.
Касым-Жомарт Токаев также отметил, что сейчас страна проходит через важный этап своей истории, который откроет новую политическую эпоху.
Результаты большого электорального цикла, в который мы вступили, создадут качественно новые условия для развития нашей страны. Закрепление нормы об однократном президентском сроке стало решительным шагом в укреплении подлинных демократических традиций в нашей стране. Эта новелла поставит мощный заслон попыткам монополизации власти и сформирует условия для появления новой волны способных, ответственных политиков. На базе обновленной Конституции будут перезапущены все ключевые политические институты, будет сформирована новая открытая и конкурентная экономическая система, работающая на благо всех граждан. Мы находимся только в начале большого пути», - добавил он.