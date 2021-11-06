Токаев: ежегодно из Китая в Европу через территорию Казахстана перевозится более 500 тысяч контейнеров

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

БИШКЕК. 5 НОЯБРЯ - 5 ноября в Бишкеке премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в первом Экономическом форуме "ЕС - Центральная Азия", передает KAZAKHSATN TODAY.

В своем выступлении глава правительства отметил, что Европейский союз является одним из важнейших и наиболее устойчивых экономических партнеров региона Центральной Азии. Только за последние 10 лет государства-члены ЕС инвестировали в центральноазиатские страны свыше 105 миллиардов евро, что превышает 40% общего объема поступивших в регион прямых иностранных инвестиций. На долю ЕС приходится более 30% от общего объема внешней торговли Центральной Азии, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Аскар Мамин подчеркнул необходимость усиления совместной работы в формате "ЕС - Центральная Азия" с учетом перехода стран с антикризисной на постпандемическую повестку развития.

Глава правительства отметил важность интеграции производственных активов стран ЕС и Центральной Азии и формирования новых производственно-сбытовых цепочек.

Премьер-министр указал на важность повышения качества и доступности инфраструктуры, соединяющей Центральную Азию и Европейский Союз, а также создания транспортных цепочек "нового поколения". По данным Всемирного банка, реализация транспортного потенциала Центральной Азии может добавить более 15% к совокупному ВВП региона.

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О растущем спросе на новые транспортные маршруты свидетельствует тот факт, что за 9 месяцев 2021 года объем транзитных контейнерных перевозок по территории Казахстана только по маршруту "Китай - ЕС" увеличился на 38%, достигнув почти 500 тысяч ДФЭ.

В данном контексте Аскар Мамин подчеркнул, что Казахстан поддерживает углубление сотрудничества в рамках проекта Трансъевропейской транспортной сети ЕС (TEN-T).

Для привлечения и структурирования европейских инвестиций в Центральной Азии глава правительства предложил площадку Международного финансового центра "Астана", где к настоящему времени около 70 компаний из ЕС работают в благоприятном налоговом, визовом и трудовом режиме.

В целях обеспечения перехода центральноазиатских республик и стран Европейского союза к устойчивым моделям развития премьер-министр РК предложил рассмотреть возможность совместной разработки "Концепции зеленой экономики" для регионов Центральной Азии и ЕС.

Аскар Мамин выразил готовность Казахстана выступить партнером ЕС в достижении целей и задач Европейского зеленого курса (European Green Deal), сотрудничать с Европейскими сырьевым и аккумуляторным альянсами, Европейским инвестиционным банком по экологическим инициативам.

Премьер-министр выступил с инициативой создания Делового совета "Центральная Азия - ЕС", в котором примут участие министры экономических блоков двух регионов, руководители бизнеса, а также представители финансовых институтов, торговых и промышленных палат.

В рамках визита в Бишкек Аскар Мамин провел двусторонние переговоры с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

Глава правительства отметил высокую динамику торговых и инвестиционных потоков между Казахстаном и Европейским союзом на фоне восстановления национальных экономик РК и стран ЕС. За 9 месяцев казахстанско-европейский товарооборот увеличился на 18,4% и составил 20,8 миллиарда долларов. В первой половине 2021 года объем прямых инвестиций ЕС в экономику Казахстана вырос на 14,1% и превысил 4,7 миллиарда долларов.

В ходе встречи рассмотрены итоги участия казахстанской делегации в прошедшем 1 ноября в Глазго Саммите лидеров ООН СОР26 по изменению климата, а также взаимодействие Казахстана с ЕС в реализации цели РК по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Домбровскис выразил заинтересованность ЕС в дальнейшем укреплении сотрудничества с РК и всем регионом Центральной Азии с фокусом на развитие "зеленой" экономики, в том числе экологически чистых источников энергии, транспорта и совершенствования системы управления водными ресурсами. При этом ЕС готов делиться своим опытом и технологиями путем реализации совместных проектов в указанных сферах.

Вице-президент Европейской комиссии подчеркнул, что ЕС намерен тесно сотрудничать с РК в практической реализации договоренностей по итогам предстоящей 12-й министерской конференции ВТО под председательством Казахстана (Женева, 30 ноября - 3 декабря 2021 года).

Мамин также провел переговоры с главами правительств Кыргызстана Акылбеком Жапаровым и Узбекистана - Абдуллой Ариповым. Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической сферах, АПК, промышленной кооперации и другими.