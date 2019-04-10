Токаев: Гарантирую честные и открытые выборы

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что выборы президента Казахстана, назначенные на 9 июня 2019 года, пройдут честно и открыто, передает корреспондент агентства.

Казахстан - демократическое государство, и президент будет избран согласно воле народа. Как действующий глава государства я гарантирую, что выборы будут проведены честно, открыто и справедливо. Это моя принципиальная позиция", - сказал Токаев в сегодняшнем видеообращении к казахстанцам.

Он призвал соотечественников "подойти к будущим выборам со всей ответственностью".

От вашего решения зависит будущее страны и судьба каждой казахстанской семьи", - резюмировал президент РК.

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