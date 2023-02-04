Токаев: Главная задача - сохранить государственность   

Фото: Акорда

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Тараз. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область подчеркнул, что для развития и процветания страны важно сохранять единство народа, в том числе во время предстоящей электоральной кампании, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область подчеркнул, что для развития и процветания страны важно сохранять единство народа, в том числе во время предстоящей электоральной кампании, сообщает Акорда.





Самое главное - следовать принципам справедливости и открытости. Глубоко убежден в том, что, если в парламент придут именно такие достойные люди, они внесут вклад в развитие страны. Вам хорошо известно, какая сейчас ситуация в мире. Поэтому и внутренняя, и внешняя политика должна быть конструктивной и взвешенной. Самая главная задача - сохранить государственность. Несмотря на многочисленные вызовы, мы должны сплотиться, беречь наше единство и трудиться на благо Казахстана", - заявил глава государства.









Также президент возложил цветы к памятнику писателю Шерхану Муртазе.





В ходе встречи с представителями местной интеллигенции, состоявшейся у памятника, президент отметил, что писатель внес огромный вклад в развитие национальной духовности.





Не будет преувеличением сказать, что Шерхан Муртаза - истинный сын своего народа, выдающийся писатель. Думаю, мы все в юности читали его роман "Қызыл жебе" и другие произведения, а книга "Бір кем дүние" актуальна и сегодня. Эта книга - настоящий источник духовности для всех, особенно для молодежи. Поэтому сегодня мы собрались у памятника выдающемуся писателю, чтобы почтить его память", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.





В ходе беседы представители местной интеллигенции рассказали о волнующих их проблемах и высказали свои предложения. Они выразили поддержку проводимым по инициативе президента общественно-политическим реформам и поблагодарили его за заботу государства о творческой интеллигенции.









Глава государства отметил, что сам, будучи сыном писателя, хорошо понимает и всегда оказывает содействие творческим людям.





Дополнено 03.02.2022, 16.05





Президент посетил Дом студентов Международного Таразского инновационного института имени Шерхана Муртазы, где побеседовал с преподавателями и студентами, информирует Акорда.





Ректор Ерболат Саурыков рассказал главе государства о достижениях учебного заведения в деле подготовки специалистов, а также о перспективах развития вуза. В 2019 году гостиница "Тараз" была переоборудована под общежитие, сегодня здесь созданы все условия для комфортного проживания 500 студентов.









Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сфера образования находится в фокусе особого внимания государства. Созданы все необходимые условия для тех, кто желает получать знания.





Именно вы, молодежь, - будущее Казахстана. Наступает время нового поколения, новой плеяды. Очень важно получить хорошее образование. Как говорил Абай, "совершенный человек" в первую очередь должен обладать ясным и острым умом, проницательностью и стремлением к знаниям. Во всем он должен стремиться достичь результата. Но именно в мире знаний нельзя останавливаться на достигнутом. Всегда нужно быть в поиске. Именно от вас зависит прогресс и процветание нашей страны. Мы искренне верим в вас и возлагаем на вас большие надежды. Желаю всем успехов!" - добавил глава государства.





Дополнено 03.02.2022, 17.00





Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область посетил среднюю школу в селе Коктал Байзакского района, сообщает Акорда.





Глава государства побеседовал с педагогическим коллективом школы и пожелал успехов учащимся, получающим знания в новой уютной школе.





Вы - будущее Казахстана. Я глубоко верю в нашу молодежь и всегда поддерживаю ее. Пусть вам сопутствует успех на жизненном пути", - отметил Касым-Жомарт Токаев.









Учебное заведение было сдано в эксплуатацию в 2022 году. Как сообщил директор школы Аят Сенбекулы, сегодня здесь обучается 1207 детей.





В рамках национального проекта "Комфортная школа" в 2023-2025 годах в Жамбылской области запланировано строительство 13 школ на 9500 мест. Восемь из них будут сданы в эксплуатацию в 2024 году.





В целом по поручению главы государства в рамках нацпроекта "Комфортная школа" в Казахстане в 2023-2025 годах будет построено более 400 школ, рассчитанных на 800 тысяч ученических мест.



