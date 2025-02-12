Токаев и глава Европейского совета обсудили укрепление сотрудничества между Казахстаном и ЕС

Фото: Акорда

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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского совета Антониу Кошта обсудили актуальные вопросы и перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского совета Антониу Кошта обсудили актуальные вопросы и перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом, сообщает Акорда.





Президент Казахстана отметил положительную динамику развития отношений с ЕС, в том числе в рамках соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, подчеркнув важность углубления связей в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, устойчивого развития и цифровой трансформации.





Также собеседники подтвердили готовность к дальнейшему диалогу и практическому взаимодействию по широкому спектру двусторонней и региональной повестки.





В завершение разговора глава государства пригласил Антониу Кошту посетить Казахстан с визитом.



